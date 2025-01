Calciomercato Roma News, alla ricerca del difensore

Procedono le operazioni del calciomercato Roma: è durata appena sei mesi l’avventura alla Roma di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo è infatti volato in Germanio in prestito, direzione Bayer Leverkusen per essere a disposizione di Xabi Alonso fino alla fine della stagione. Stessa sorte del secondo portiere Ryan e del centrocampista Enzo La Fee, troppo poco spazio per loro nella Roma di Claudio Ranieri. Ma se qualcuno esce qualcun altro deve rientrare, e il calciomercato Roma ora deve rimpolpare la difesa. Archiviata la questione Hermoso quindi il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi ha iniziato a lavorare su questo fronte.

Calciomercato Roma News/ Mikautadze e Arnautovic dicono no, c'è l'idea De Winter (30 gennaio 2025)

A Trigoria è già approdate Devyne Rensch, centrale olandese classe 2003 proveniente dall’Ajax e già partito titolare nella sfida vinta per 2-1 contro l’Udinese. L’idea di Claudio Ranieri è poi quella di adattare Celik come centrale, ma a fronte di questi rinforzi serve ancora un innesto per completare il reparto. Il profilo del nuovo difensore della Roma sarebbe stato individuato in Mika Marmol, centrale di difesa classe 2001 di proprietà del Las Palmas.

Calciomercato Roma News/ Emegha nella lista d’attacco, Bertola nuova idea in difesa (30 gennaio 2025)

Calciomercato Roma News, chi è Marmol?

Mika Marmol è un difensore centrale spagnolo classe 2001. Cresciuto all’interno della Masia, il leggendario settore giovanile del Barcellona, dopo una gavetta nella squadra B ha fatto il suo esordio in maglia blaugrana il 15 maggio 2022 contro il Getafe. Quella contro il madrileni sarà la sua unica presenza in prima squadra, l’anno dopo infatti passerà all’Andorra, in Segunda Division. Nel campionato cadetto lo esalta, facendolo così passare per la stagione successiva, quella 23/24, in Primera Division tra le fila del Las Palmas dove milita tutt’ora.

Calciomercato Roma News/ Sogno Casemiro! Hermoso al Leverkusen, Dahl tra PSV e Hoffenheim (29 gennaio 2025)

Per il ventitreenne spagnolo il Las Palmas ha fissato una clausola pari a 10 milioni di euro, ma il contratto del giocatore in scadenza nel 2026 e la volontà di Marmol di vestire il giallorosso potrebbero giocare un ruolo determinante nell’abbassare le pretesi dei canari. C’è però anche da considerare che la metà del ricavato della cessione di Marmol andrà nelle casse del Barcellona.

Da Trigoria, tra gli uomini del calciomercato Roma, filtra ottimismo per l’operazione, con l’agente del giocatore che nella giornata di domani dovrebbe incontrare Florent Ghisolfi. Giornate impegnate dunque per il ds francese, che nel frattempo sta lavorando con l’Inter per la cessione di Zalewski e si sta muovendo per assicurare a Ranieri un degno sostituto del titolarissimo Artem Dovbyk. I nomi caldi in questo senso sono quelli di Lorenzo Lucca, di Breel Embolo e dell’attaccante del Lione Miakutadze, per poi liberare Shomurodov in direzione Venezia.