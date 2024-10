Camila Giorgi ha un fidanzato? Come stanno le cose per l’ex tennista

Nella vita di Camila Giorgi l’amore è tornato a bussare alla porta? La celebre ex tennista si racconterà oggi nel corso di una attesa intervista a Verissimo da Silvia Toffanin su Canale Cinque, e sicuramente la sportiva che qualche mese fa ha annunciato l’addio al tennis si lascerà andare a qualche rivelazione privata e personale.

Insomma, rivelazioni che i fan di Camila Giorgi attendono, in particolare riguardo alla presenza di un ipotetico fidanzato, solo qualche mese fa si è vociferato di un presunto flirt con Santiago Taverna, ma tra i due sarà davvero scoccata una scintilla? In passato Camila Giorgi è stata fidanzata con Giacomo Miccini e tra i due il rapporto si è interrotto proprio a pochi passi dall’altare, quando il matrimonio sembrava ormai in programma, anche se della loro relazione non si conoscono tanti altri dettagli.

Fidanzato Camila Giorgi, l’ex tennista non si lascia scappare rivelazioni

Quando si tratta di parlare Camila Giorgi non è mai banale, la ex tennista nei mesi scorsi ha annunciato il suo addio al mondo del tennis, anche se in un primo momento non c’è stata grande certezza sui motivi che hanno portato alla decisione. Camila Giorgi invece riguardo a un presunto fidanzato non ha mai lasciato andare la lingua, preferendo mantenere il riserbo anziché lasciarsi andare a facili esternazioni, insomma, ha sempre preferito tenere al riparo la vita privata, non è facile dunque capire se il cuore dell’ex tennista sia tornato a battere dopo anni in cui è stato sicuramente improntato allo sport.

Camila Giorgi oggi ha un fidanzato? La tennista tornerà a parlare nel corso di una intervista a Verissimo quest’oggi e magari potrebbe rivelare una volta per tutte come stanno le cose a riguardo, nel programma di Silvia Toffanin.