Cathy La Torre nell’agenzia di Fedez: Selvaggia Lucarelli sbotta/ “Taci sulla sua violenza per fatturare?”

Cathy La Torre entra nella ‘squadra’ di Doom srl, la società di cui la mamma di Fedez è amministratrice delegata. A darne notizia è stata Selvaggia Lucarelli, che non ha preso affatto bene la decisione dell’avvocato e attivista per i diritti umani di far gestire la sua immagine dalla società di cui è socio il rapper, tra l’altro al centro di un altro caso per la battaglia legale con il campione di atletica Marcell Jacobs che invece è uscito dalla ‘scuderia’.

Dunque, la scheda di Cathy La Torre compare nel sito ufficiale di Doom: “L’avvocata dei diritti entra nell’agenzia di un tizio che va con gli ultras sotto casa della gente, nega e paga per evitare denunce. Ottimo”, ha scritto Selvaggia Lucarelli nelle sue Instagram stories. Il riferimento è alla vicenda Cristiano Iovino, il personal trainer romano picchiato sotto casa, vicenda per la quale Fedez, che è indagato dalla procura di Milano, avrebbe raggiunto un accordo transattivo con la vittima del pestaggio.

SELVAGGIA LUCARELLI VS CATHY LA TORRE: “TACI SULLA VIOLENZA DI FEDEZ?”

Selvaggia Lucarelli ha poi pubblicato una storia su Instagram in cui commenta anche l’intervento di Cathy La Torre, che sui social ha ricondiviso il video del deputato della Lega che ha aggredito uno dell’opposizione alla Camera. “Ovviamente la violenza è inaudita. Ma se la pratica il tizio che ti prende nella sua agenzia nella sezione ‘diritti umani’ per rappresentarti e farti fatturare? Si tace? Attendiamo considerazioni”, ha aggiunto la giornalista e scrittrice.

Al momento Cathy La Torre, che sui social è nota come ‘avvocathy’, per ora non ha risposto alle richieste di chiarimenti di Selvaggia Lucarelli. Resta da capire se questa decisione basterà a placare le perplessità sollevate dalla giornalista, che è nota per non tralasciare alcuna vicenda che porta alla luce, come sa bene anche Fedez.

