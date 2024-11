Alan Friedman rivela: “Chi non mi ama mi prende in giro per il peso”

Tra i concorrenti che tenteranno di ritornare in gara a Ballando con le stelle nella serata del ripescaggio troveremo anche il noto giornalista Alan Friedman, che dopo essere stato eliminato nelle scorse puntate si aggrappa alla possibilità offerta da Milly Carlucci. Nel corso di una intervista concessa al Corriere della sera, Alan Friedman ha raccontato la sua sfida con il peso, svelando come viene visto dall’esterno:

“Sono cronicamente obeso, o sovrappeso, cosa che insieme con il mio accento americano, è spesso frutto di prese in giro da parte di chi non mi ama. Mi chiamano Ollio, ma sono stato chiamato anche don Lurio e Dan Peterson” ha raccontato il giornalista che è finito nel mirino del web anche durante la sua esperienza nel dancing show di Rai1.

Alan Friedman e la dieta drastica: “Ho perso 13 kg prima di Ballando con le stelle”

L’esperienza del noto giornalista nel dancing show si è conclusa prima del previsto, ma Alan Friedman ha deciso di prendere molto sul serio l’avventura nel programma condotto da Milly Carlucci, al punto da sottoporsi a una dieta che lo ha portato a perdere quasi 15 kg prima della partecipazione a Ballando con le stelle. In una intervista rilasciata tra le colonne di Repubblica, Alan Friedman ha confidato:

“Ho iniziato una dieta proteica il 29 luglio dopo un’ultima cena a base di porchetta, non ho mangiato nessun carboidrato, niente pasta, pizza, pane; nessun dolce, zero zuccheri e alcol, solo carne, pesce, verdura e yogurt, e ho perso 13 chili” le parole dello scrittore poi eliminato dalla gara. E riguardo alla proposta avanzata da Milly Carlucci, Alan Friedman ha raccontato di aver accettato di buon cuore l’offerta, visto il compenso in denaro e la possibilità di dimagrire, cosa che sarebbe stata più complicata altrove.

