Furkan Palali è uno dei concorrenti dell’edizione di quest’anno di Ballando con le Stelle 2024, trasmissione tv che va in prima serata su Rai Uno e vede la conduzione di Milly Carlucci. Conosciamo Furkan come attore specialmente per la serie tv Terra Amara, ma andiamo a conoscerlo meglio e sapere chi è e cosa fa nella vita Furkan Palali.

L’uomo è nato il 1986 a Konya ed ha studiato nella scuola locale, poi si è laureato ad Ankara in ingegneria geologica. Nonostante la laurea Furkan ha deciso di cimentarsi in tutt’altro mondo ed ha cominciato a studiare recitazione, cosi dopo la laurea ha cominciato a dividersi tra radio e televisione. In contemporanea lui ha cominciato a giocare a basket.

Ha giocato per sette anni in un club e poi si è trasferito al Tofas Club, dopo ha lasciato il basket e gli studi e ha deciso di concentrarsi totalmente sulla tv. Si è classificato come miglior modello in Turchia nel 2011 ed è molto conosciuto nel mondo della moda, ha il suo exploit in tv grazie a Terra Amara, serie che abbiamo visto in Italia negli ultimi tre anni e dove interpretava il ruolo di Fikret Fekeli. Ora lo stiamo ammirando a Ballando con le Stelle.

Furkan Palali, cosa succede nella sua vita sentimentale?

Per quel che riguarda la vita privata Furkan era fidanzato fino a qualche mese fa con l’attrice turca Ezgi Eyuboglu ma la loro relazione sembra essere naufragata dopo qualche mese. Al momento l’uomo è single ma – come sottolineato in una delle ultime puntate da Selvaggia Lucarelli – sembra stare nascendo qualcosa tra Furkan Palali e la sua maestra Erica Martinelli.

Al momento non ci sono conferme ma sia il pubblico che la giuria ha notato un grande feeling e quindi dopo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice un’altra coppia potrebbe trovare presto l’amore. L’uomo ha raccontato che gli piacerebbe presto farsi una famiglia ma al momento risulterebbe essere ancora single. La stessa Erica Martinelli ha fatto chiarezza nelle ultime ore sul loro rapporto.

Intervenuta ai microfoni di La Volta Buona Erica ha raccontato un pò di come sta vivendo il rapporto lavorativo con il modello turco ma è stata piuttosto criptica quando invece ha risposto alle domande su una presunta relazione. Ha detto solo: “Ci vogliamo bene”, ma nulla di più e vedremo quindi qual è il loro vero rapporto. Lo scopriremo magari nelle prossime puntate.