Laura Freddi torna nel salotto di Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta su Rai 2. Una nuova puntata per raccontare nuove storie di donne del mondo della politica, ma anche dell’attualità, cultura e spettacolo divise tra famiglia, carriera, figli e amori. Tra le protagoniste c’è anche Laura Freddi, ex ragazza di Non è la Rai promossa a conduttrice e showgirl televisiva. La fama di Laura Freddi è anche legata alla sua passata relazione con Paolo Bonolis con cui è rimasta sempre in ottimi rapporti e per cui ha spezzato una lancia in questo momento così difficile della sua vita. Dopo la separazione dalla ex moglie Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis è stato travolto dal gossip per via di una serie di indiscrezioni su presunti tradimenti della ex compagna.

“Ho letto che Sonia avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata” – ha dichiarato Laura Freddi in tv. La showgirl ha poi lanciato un messaggio di grande affetto all’ex compagno Paolo Bonolis che sta vivendo un momento di grande difficoltà: “vorrei vederlo tornare a sorridere”.

Laura Freddi: “Paolo Bonolis? non si merita tutto questo tritacarne mediatico”

Laura Freddi è stata fidanzata con Paolo Bonolis per cinque lunghi anni. Dopo la fine della relazione i due hanno mantenuto i rapporti e tra loro c’è grande stima ed affetto. La conferma arriva dalle ultime parole pronunciate dalla Freddi che parlando di Paolo Bonolis ha detto: “non si merita tutto questo tritacarne mediatico”. Non solo, la showgirl parlando dell’ex Paolo Bonolis ha sottolineato: “è un uomo buono che ama la famiglia”. Riguardo i rapporti con Sonia Bruganelli, la conduttrice ha cercato sempre di non creare tensioni, ma di puntare ad un clima disteso e pacifico al punto da dire “se la dovessi incontrare, la saluterei con affetto”.

Peccato che Sonia Bruganelli, ospite del programma Belve, ha parlato di lei con parole negative. “Mi chiamano nei programmi, non vado e va lei a parlare di me” – ha detto la Bruganelli sulla Freddi che ha replicato – “da oggi non parlerò più di lei, si commenta da sola”.