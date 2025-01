Manuel Franjo, chi è e carriera dello storico ballerino di Fantastico 6

Gli anni ’80 furono un periodo d’oro per Manuel Franjo, storico ballerino di Lorella Cuccarini ai tempi di Fantastico 6. Nato in Venezuela e classe 1964, ha vissuto in una famiglia piuttosto numerosa e segnata dall’improvviso abbandono del padre quando lui aveva appena 6 anni. Fu sua madre a prendere in mano le redini della famiglia e a crescere i figli da sola, come da lui raccontato in un’intervista a La volta buona dello scorso anno: “Abitavamo tutti insieme in una stanza ed io dormivo con il rumore della macchina da cucire”.

Sin da giovanissimo manifesta uno spiccato interesse per la danza, al punto da trasferirsi da solo a New York per iniziare la sua carriera. Nonostante l’esperienza americana, fu in Italia che gli si spalancarono le porte del successo; trasferitosi nel nostro Paese a soli 21 anni, conobbe Franco Miseria che lo scelse come ballerino al fianco di Heather Parisi a Fantastico 5. Fu però nell’edizione successiva, nel 1985, che ottenne un clamoroso successo diventando storico ballerino di Lorella Cuccarini nella sigla di Fantastico 6 Sugar Sugar.

Manuel Franjo, dal successo alla vita privata: è fidanzato?

“Sono dei bei momenti, dei bei ricordi. Lorella ed io siamo rimasti attaccati l’uno all’altro per cinque mesi“, così Manuel Franjo aveva ricordato quel periodo e la storica collaborazione con Lorella Cuccarini. Sempre nel corso dell’intervista a Caterina Balivo a La volta buona, il ballerino ammise che avrebbe voluto proseguire con la strada dello spettacolo, ma non riuscì a diventare uno showman a tutto tondo, come sperava.

Capitolo vita privata, sono poche le informazioni disponibili sul conto di Manuel Franjo. Lo stesso ex ballerino, molto riservato in materia sentimentale, in un’intervista a Libero dell’agosto 2024 aveva rivelato di avere un compagno estraneo al mondo dei riflettori: “È un uomo di Roma che non si occupa di spettacolo. Probabilmente per questo la storia funziona perché non c’è lo scontro tra due ego“.

