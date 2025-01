Michela Persico sarà una delle ospiti della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma in onda sabato 11 Gennaio 2025. La donna è sposata con il giocatore attualmente all’Ajax Daniele Rugani, ma è anche tanto altro. Una showgirl e un’influencer molto apprezzata, ma andiamo a conoscere meglio chi è Michela.

Michela Persico nasce il 27 Marzo 1991 e dopo un passato come modella ha iniziato la carriera da giornalista sportiva. Ha lavorato a Mediaset, prima a TgCom e poi a Mediaset Sport ma dopo è diventata anche opinionista a Quelli che il Calcio. Successivamente Michela ha messo da parte per un determinato tempo il suo ruolo ed è diventata mamma e moglie a tempo pieno (per un determinato periodo) con il giocatore ex Juve Daniele Rugani, attualmente in prestito all’Ajax.

Michela ora è anche una bella influencer, ha un grande seguito e specialmente il pubblico maschile adora i suoi talvolta bollenti scatti. Su Instagram Michela Persico ha quasi 3 milioni di follower che aggiorna costantemente a suon di post e Instagram Stories, mostrando i suoi costanti viaggi tra Italia e Olanda.

Michela Persico e l’obiettivo di evitare un chiaro luogo comune

Nel corso della sua carriera Michela Persico ha sempre voluto rimarcare la propria indipendenza lavorativa, prima come giornalista e poi come influencer. Più volte anche sui social ha risposto a chi l’ha additava come ‘classica bella moglie’ di un giocatore e invece lei ha svolto vari ruoli, ha lavorato recentemente anche due film. Parlando della sua vita come moglie dei giocatori ha raccontato:

“Le estati delle moglie dei giocatori sono brevi, negli anni abbiamo capito questo. La mia estate ideale è quella frivola e al mare, bisogna staccare la spina e allontanarsi dai problemi personali. Dobbiamo pensare al benessere della persona che è fondamentale per tutti noi”. Negli anni più volte Michela ha sottolineato quanto sia importante per lei il valore della famiglia e in generale del matrimonio che lei reputa sacro.

Michela Rugani si è poi raccontata alla Gazzetta Mercato svelando di non essere la classica influencer che si aspettano le persone: “Molte mie coetanee andavano in discoteca, invece io ho studiato tanto e al massimo lavoravo. Zero feste e vita sociale”, poi il trasferimento a Torino per Rugani e da li’ è cambiata la sua vita.