Chi è Ryan Tedder (OneRepublic) e la moglie Genevieve/ I figli Copeland Cruz e Miles frutto del loro amore

Finalmente ci siamo dal 14 giugno al 16 luglio la Germania ospiterà gli Europei di Calcio 2024 e per questa sera è previsto il primo match che vedrà i padroni di casa sfidare la Scozia, prima di allora però ci sarà la spettacolare cerimonia d’apertura (prevista per le 20.00 circa) che vedrà al centro della scena i Meduza, Ryan Tedder degli OneRepubblic e Leony esibirsi sull’inno di Euro 2024 FIRE. Ed in molti sono curiosi di saperne di più su questi artisti. Chi è Ryan Tedder degli OneRepubblic? Classe 1979 ha 44 anni e già una lunga carriera alle spalle.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, Ryan Tedder degli OneRepubblic è sposato con la moglie Genevieve Tedder. I due stanno insieme da molti anni ma sono entrambi estremamente riservati. L’artista, pur avendo un profilo Instagram molto attivo, pubblica solo post e stories relativi alla sua musica ed al suo lavoro. Tuttavia fonti vicine alla coppia assicurano che i due sono innamoratissimi ed affiatati. L’amore tra Ryan Tedder e la moglie Genevieve negli anni scorsi è stato coronato dall’arrivo di due figli Copeland Cruz e Miles.

Chi è Ryan Tedder (OneRepubbli) moglie, figli e carriera dagli esordi ad Euro 2024

Chiarito che Rayn Tedder ha una moglie, Genevieve Tedder e due figli Copeland Cruz e Miles, non resta che concentrarci sulla carriera del frontman degli OneRepubblic. Ryan Tedder è uno dei songwriter più importanti della scena pop/pop rock mondiale. Appasionato sin da bambino di musica a 21 anni prova a dare una svolta alla sua carriera partecipa ad un concorso per cantautori, lo vince ed ottiene il suo primo contratto discografico.

Il successo però arriva nel 2007 grazie al produttore Timbaland, tra i due inizia una collaborazione che porta alla nasciata della hit mondiale Apologize. Da allora Ryan Tedder e gli OneRepubblic conquistano la scena mondiale e collezionano hit su hit. Ryan, però, non è solo il frontman è un cantautore che negli anni ha scritto brani di successo per altri artisti: da Halo di Beyonce a Rumors Has It di Adele, passando per brani per Madonna e Leona Lewis. In ultimo, ma non è per importanza, insieme ai Meduza e Leony ha scritto l’inno ufficiale di Euro 2024 Fire su cui ha confessato: “È un brano che fonde insieme la passione per il calcio e quello per musica.”

