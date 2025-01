Protagonista – seppur per una breve parentesi – al Grande Fratello 2024: Maria Monsè è legata da anni a Salvatore Paravia, suo marito dal 2006. Una love story che più volte è stata celebrata dall’ex concorrente del reality e che non può che essere viscerale data la scelta di rinnovare per ben 5 volte le nozze. “Siamo due persone romantiche quindi ci piace rinnovare la promessa… E’ anche un messaggio per chi ha perso il senso del matrimonio”. Parlava così Maria Monsè intervistata dal magazine Lei a proposito del matrimonio ‘alla quinta’ con suo marito Salvatore Paravia.

Ma chi è Salvatore Paravia, marito di Maria Monsè? A prescindere da ciò che riguarda la storia d’amore con l’ex concorrente del Grande Fratello 2024, parliamo di una personalità piuttosto nota seppur in un ambito che non riguarda lo showbiz. Parliamo infatti di un imprenditore di spicco, noto principalmente per la sua attività nell’ambito della produzione di ascensori.

Maria Monsè e il rapporto con suo marito Salvatore Paravia: “Sono io quella gelosa…”

Tornando alle curiosità sul rapporto tra Maria Monsè e suo marito Salvatore Paravia, sempre l’ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha rivelato come in passato abbiano intrapreso un percorso di coppia per rendere ancora più solido il loro legame. “Facciamo delle sedute da uno psicologo e siamo molto contenti di questo tipo di percorso”. Ma chiaramente ciò non ha ridotto la gelosia che, se genuina, fa sempre parte di un sentimento forte: “Io non lo tradirei mai, prima lui era più geloso di me ora invece il contrario!”.