Sonia Bruganelli è una delle concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, storico programma Rai condotto da Milly Carlucci e che andrà in onda sabato 16 Novembre 2024. Sonia Bruganelli è tra le concorrenti più note e divisive all’interno del programma, ha fan e allo stesso tempo alcuni critici ma andiamo a conoscere meglio chi è Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 Febbraio 1974, – dopo una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita sempre a Roma – lavora nel mondo dello spettacolo iniziando come modella per fotoromanzi e fa la sua prima apparizione in tv nel 1997 nel programma di Paolo Bonolis Tira e Molla. Da quel momento la sua vita privata e la sua carriera cambia radicalmente.

Oltre a lavorare nella tv si occupa anche di altri ambiti, crea alcune linee di abbigliamento (quella più famosa è quella di Adele Virgi) e nel 2005 apre la SDL, un’agenzia di comunicazione che le permette di avere ancora più contatti nel mondo della tv. E’ lei a decidere l’avvento di personaggi in trasmissioni come Avanti un Altro o Ciao Darwin dove è Sonia a scegliere ‘Madre Natura’, vedi l’esperienza dell’influencer Paola Di Benedetto.

Sonia Bruganelli lavora in altri ambiti, si occupa di interviste su TimVision e nella stagione 2021-2022 è opinionista al Grande Fratello Vip, ruolo che la rende ancora più celebre nel mondo della tv. In molti però criticano il suo atteggiamento come opinionista e vedono gli attriti con l’altra opinionista Adriana Volpe. Dopo IL Grande Fratello Vip diventa opinionista all’Isola dei Famosi condotto da Luxuria, programma che non ottiene il successo sperato.

Nel 1997 conosce Paolo Bonolis e i due si sposano nel 2002. La coppia ha tre figli: Silvia, Davide ed Adele. Durante la gravidanza di Silvia, Sonia ha avuto delle complicazioni e a causa di queste la bambina nasce affetta da cardiopatia e disabilità motoria, anche recentemente la donna è tornata a parlare della malattia che ha colpito sua figlia e Sonia ha rivelato a Vanity Fair: “A 27 anni ho vissuto il dolore più grande, la cosa più bella che puoi dare a un figlio è la vita ma è dura quando ti rendi conto che la vita di tua figlia inizierà in salita”.

Dopo 25 anni insieme Sonia Bruganelli e Paola Bonolis hanno annunciato il divorzio e la decisione è arrivata in comune accordo. Dopo alcuni rumors di flirt Sonia Bruganelli si è fidanzata con Angelo Madonia ed entrambi – anche se in squadre diverse – hanno deciso di partecipare allo show Ballando con le Stelle.