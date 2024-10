Eugenio Mastrandrea è il nuovo Capitano Diego Martini in Don Matteo 14: anticipazioni sul personaggio

La nuova stagione di Don Matteo 14 debutta questa sera, giovedì 17 ottobre, con uno degli eventi più attesi: il matrimonio tra Anna e Marco. La Capitano e il PM, interpretati da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, finalmente coroneranno il loro sogno d’amore ma una volta sposati lasceranno la serie, o per meglio dire, non saranno più tra i protagonisti principali. Al loro posto arriveranno una nuova PM, Vittoria Guidi che ha il volto di Gaia Messerklinger ed il Capitano Diego Martini che invece è interpretato da Eugenio Mastrandrea, scopriamo qualcosa in più su questa nuova e misteriosa new entry.

Chi interpreta Eugenio Mastrandrea in Don Matteo 14? È il Capitano Diego Martini che prenderà il posto di Anna Olivieri. Ex agente dei Servizi Segreti sarà il comandante dei Carabinieri di Spoleto, sin da subito entrerà in contrasto con il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica). Rigoroso, ordinato e incline a tenere tutto sotto controllo, il nuovo Capitano ritroverà la sua vecchia fiamma Vittoria Guidi, nuova PM. Si scoprirà più avanti che proprio lei è il vero motivo per cui ha chiesto il trasferimento a Spoleto, perché non l’ha mai dimenticata e vorrebbe riavvicinarsi. Ci sarà un ritorno di fiamma tra Vittoria e Diego? Quel che è certo è che il nuovo Capitano, proseguendo la tradizione di Don Matteo si ritroverà speso in situazioni particolari e assurde.

Il nuovo Capitano Diego Martini in Don Matteo 14 è impersonato da Eugenio Mastrandrea. Il giovane attore stando a delle dichiarazioni riportate da Leggo ha rivelato com’è stato lavorare con un grande attore comico come Nino Frassica: “È un capo comico straordinario. E recitare con gli attori bravi è molto semplice. Diciamo che tutta la mia concentrazione si è indirizzata ad assecondare l’onda anomala Nino Frassica e a cavalcarla il più possibile”.

Classe 1993, è un giovane attore che si sta affermando sulla scena grazie a film e serie tv come La Fuggitiva e The Equalizer 3. L’esordio al cinema è avvenuto nel 2012 con ACAB – All Cops Are Bastards. Estremamente riservato sulla sua vita privata, non si sa chi è la fidanzata di Eugenio Mastrandrea, inoltre pur avendo dei profili social pubblica solo di rado e non è possibile scoprire qualcosa in più sulla situazione sentimentale. Noti sono però i suoi hobby, pratica diversi sport, l’attore fa nuoto, equitazione e karate.