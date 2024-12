Anche se Chiara Cainelli è entrata da poco al Grande Fratello 2024, iniziano i momenti di crisi. Del resto vivere isolati da tutti permette anche di fare un grande lavoro su sè stessi e sulle proprie debolezze, ed è quello che sta succedendo ormai a ogni concorrente del reality di Canale 5. La nuova concorrente del Grande Fratello si è confrontata nelle scorse ore con Shaila Gatta, scoppiando a piangere dopo averle confidato le sue debolezze.

Lorenzo Spolverato choc su Shaila Gatta: "Non sono l'uomo giusto per lei"/ "Fa male quando ride con Javier"

Le due ragazze si sono ritrovate a parlare di Javier Martinez sedute vicino alla piscina della casa. Inizialmente l’argomento è quello del bacio, e Chiara Cainelli spiega di non aver provato qualcosa di forte mentre succedeva con il pallavolista, ma anzi, di essersi resa conto di non conoscerlo a fondo. “Ho sentito la solita chimica“, racconta all’amica Shaila, che la ascolta pazientemente e la conforta. Poi Chiara crolla in un pianto, facendosi delle colpe per non essere una persona troppo passionale, e l’ex velina la consola dicendole che anche Javier è fatto così.

Lorenzo Spolverato in crisi al Grande Fratello, le lacrime e la confessione/ "Mi manca Shaila, ma non..."

Grande Fratello, Chiara Cainelli si confida con Shaila Gatta: “Non riesco mai a…”

Durante la confidenza con Shaila Gatta, Chiara Cainelli è scoppiata a piangere come se da troppo tempo reprimesse le sue emozioni. La ragazza ha spiegato all’ex velina di non essere una di quelle persone troppo espansive in amore, e che non si lascia travolgere facilmente dai fatti. “I miei fidanzati sono sempre stati prima i miei amici, perchè in questo modo sono me stessa“, ha raccontato. Shaila l’ha consolata facendola sentire capita e ascoltandola attentamente nonostante lei sia fatta in tutt’altro modo a livello caratteriale.

Stefania Orlando attacca Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024/ "Non ha difeso il rapporto con Shaila"

“Io concedo di essere fragile agli altri e non a me“, dice Chiara Cainelli mentre scoppia a piangere. “Amore ma la fragilità è anche dire mi manchi, ti voglio bene o fare un augurio di Natale”. Chiara Cainelli continua, ammettendo di essere troppo orgogliosa e di non riuscire ad affidarsi all’aiuto degli altri, cosa che la fa sentire ancor più piena di responsabilità. “Se tu incontri una persona che ti ama alla follia questo non succede”, continua Shaila, ma la Cainelli non è d’accordo e anzi, pensa che sia proprio la persona innamorata a farle pesare di più le cose.