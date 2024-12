Clementino, chi è il cantante: i problemi in passato con la droga

Tra gli ospiti de L’anno che verrà in programma oggi 31 dicembre su Rai1, come nella migliore delle tradizioni, troveremo anche Clementino, cantante e rapper molto stimato in casa della tv di stato e che abbiamo visto fino a pochi giorni fa come coach a The Voice Kids. La storia di Clementino è invece molto speciale, con l’artista che non ha mai nascosto i problemi avuti in passato con la droga, quando la sua carriera era ormai sbocciata: “C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina. Sapete come funziona, sei un artista, prima te la offrono, poi te la compri e ad un certo punto non sei più tu”.

Scendendo nel dettaglio, Clementino ha confidato anche di essersi perso dei suoi eventi per via della dipendenza dalla cocaina: “Ho perso presentazioni dei miei dischi perché ero strafatto in casa, una volta non sono riuscito neanche a farmi un selfie con Jay-Z. Quando hai un genitore che ti piange in faccia capisci che devi smettere, e così mi sono ritrovato a pulire i cessi in comunità” le parole del rapper napoletano che fortunatamente è riuscito ad affrontare e sconfiggere il problema affrontandolo di petto.

Clementino e il sogno di diventare padre: “Vorrei dei figli”

Negli ultimi anni il rapper si è ritrovato a fare i conti anche con qualche guaio dal punto di vista sentimentale, visto che Clementino si è lasciato con la storica fidanzata Martina Difonte, con la quale aveva intrapreso una relazione nel 2021. Una storia finita male per Clementino, che nonostante la rottura non intende rinunciare al sogno di costruirsi una vita e una carriera:

“Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli, insomma, mi sento pronto a sperimentare questa cosa che io ritengo bellissima, della genitorialità” le parole del cantante che in passato abbiamo visto due volte anche al Festival di Sanremo.

