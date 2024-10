Io Canto Generation 2024, tra i concorrenti Swamy Leone

Tutto pronto per l’esordio stagionale di Io Canto Generation 2024, il programma che lascia spazio al talento dei più piccoli nel mondo della musica con Gerry Scotti alla conduzione affiancato da giudici, capisquadra d’eccezione e tante emozioni pronte ad emergere in tutta la loro purezza. A poche ore dall’avvio, la curiosità degli appassionati è tutta dedicata alla scoperta di chi sono i concorrenti di Io Canto Generation 2024. L’intero cast dei giovani talenti lo conosceremo solo questa sera conosceremo il cast in tutta la sua interezza ma nel frattempo qualcosa è già da raccontare.

In attesa di scoprire l’intero cast dei concorrenti di Io Canto Generation 2024, possiamo già raccontare le gesta di un giovane talento che certamente figurerà tra i protagonisti. Il suo nome è Swamy Leone; originaria di Veglie e prossima a salire sul palco di Canale 5. Tutto ciò che sappiamo è che frequenta gli studi liceali ma le aspettative sono piuttosto alte dato che – come riporta Veglie News – è già riuscita a conquistare numerosi concorsi nazionale.

Concorrenti Io Canto Generation 2024: a chi passerà il testimone Marta Viola?

Ma oltre a Swamy Leone, chi sono i concorrenti di Io Canto Generation 2024? Pochi indizi sulla composizione del cast ma può tornare utile un raffronto su quanto visto nelle edizioni precedenti, in particolare lo scorso anno. Tante storie toccanti, importanti; ma soprattutto piccoli artisti che sono riusciti a fare breccia nel cuore degli appassionati. Osservando alle scelte dello scorso anno dei vari coach – Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta – possiamo già intuire quali saranno le peculiarità che possono aver colpito per la composizione del cast dei concorrenti di Io Canto Generation 2024.

Lo scorso anno il titolo di vincitrice è andato a Marta Viola, 14 anni e parte del team capitanato da Benedetta Caretta. Estensione vocale, presenza scenica da far invidia data l’età, ma soprattutto grandi capacità comunicative. Aspetti che spiccavano per buona parte dei concorrenti che ebbero accesso alla finale dello scorso anno. Partendo da tale premessa, per i concorrenti di Io Canto Generation 2024 è lecito aspettarsi che vari coach ricerchino proprio le medesime peculiarità puntando dunque su ragazzi che, seppur giovani, si dimostrino comunque già pronti.

Chi sono i possibili concorrenti Io Canto Generation 2024: dalla scorsa edizione un indizio chiaro…

Può tornare utile nell’analisi dei possibili concorrenti Io Canto Generation 2024 anche il fattore anagrafico. Tanti giovanissimi hanno preso parte all’edizione dello scorso anno ma, giunti in finale, quasi tutti i giovani talenti erano tra i 13 e 14 anni. Poche eccezioni, come Elia Pedrini di 10 anni e poi Erin Koci di 12 anni come Nicole Corrente. Tale valutazione implica che, per puntare alla vittoria finale, i coach potrebbero scegliere come concorrenti di Io Canto Generation 2024 dei talenti entro tale forbice anagrafica; con le dovute eccezioni per merito e caratteristiche.