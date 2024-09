Deborah Lettieri è la nuova professoressa di Amici 2024, talent-show delle reti Mediaset che prende il via domenica 29 Settembre 2024. Deborah è una delle principali novità dello show di Maria De Filippi e prende il posto nello show di Raimondo Todaro. Ma andiamo a vedere alcune curiosità non solo sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata.

Alessandro e Giorgio Merk Ricordi, chi sono i figli di Rita Pavone / Una vita diversa rispetto ai genitori

Proprio per questo c’è grande curiosità anche riguardo la sua vita privata, di cui però finora ha parlato pochissimo. Si sa poco, ad esempio che a 15 mesi è rimasta orfana di madre, in quanto è morta in un incidente stradale, quindi è stata cresciuta dal padre e dai nonni con la sorella. Ancor meno si sa della sua vita sentimentale, quindi non è chiaro se abbia un fidanzato, chi è o se ha dei figli, perché la ballerina non ne ha mai voluto parlare.

Gianni Sperti a Verissimo, chi è l'ex moglie Paola Barale / La sosia di Madonna e una favola italiana

Neppure dai social trapelano informazioni, indiscrezioni o semplicemente indizi, a conferma della riservatezza che la caratterizza. Ma l’esperienza ad Amici incrementerà inevitabilmente l’attenzione, anche per quanto riguarda i suoi canali social, dove finora ha pubblicato solo foto artistiche e che riguardano la sua sfera professionale.

Chi è Debora Lettieri, la nuova professoressa di Amici 2024

Classe 1983 Deborah Lettieri è un volto noto della televisione e prima di Amici 2024 ha preso parte a trasmissioni come Domenica Live (presenziato in una puntata) e Dance Dance Dance, programma che l’ha vista protagonista nel 2018. E’ stata per anni ballerina allo storico locale di Parigi Crazy Horse e tutti sono rimasti ammaliati dalla sua bravura come ballerina.

Gabriele Corsi, chi è la moglie Laura Pertici / Amore e condivisione e lo 'strano' primo incontro

Deborah Lettieri è riuscita negli anni a mantenere una grossa fetta di privacy riguardo la propria vita privata. Nessuno conosce al momento se la donna ha marito ed eventuali figli o un fidanzato. Sui social Deborah ha oltre 15 mila follower ma posta esclusivamente foto relative al proprio lavoro. Ancora maggior silenzio sul proprio profilo Facebook visto che la donna che ha la privacy e profilo riservato che protegge i propri diritti.

Deborah Lettieri e alcuni dettagli sulla nuova Ballerina di Amici 2024

Deborah Lettieri sarà la nuova professoressa della trasmissione tv Amici 2024. Con lei faranno parte del cast dei professori alcune certezze del programma come Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli ed infine Rudy Zerbi. Deborah è una ballerina di grande talento che ha mantenuto negli anni grande riserbo sulla propria vita privata.

Da quando ha cominciato a ballare quando aveva solo 11 anni e da quel momento non si è praticamente più fermata. 15 mila follower ma la certezza che – con l’avvento nel programma di Maria De Filippi – il numero di fan è destinato ad aumentare inesorabilmente. Nel corso della sua carriera Deborah ha preso parte ad alcuni show del Crazy Horse di Parigi ed ha fatto parte anche di uno spettacolo di nudo che in passato fece molto discutere. Ecco alcune sue dichiarazioni in un’intervista passata del 2018 a Panorama:

“In ogni show c’è almeno un numero di nudo completo e per me era la prima volta. E’ stato a dir poco strano, ma già nella seconda volta ci fai quasi l’abitudine, gli spettatori non vedono un granchè e tu sei ricoperta dalle luci. Insomma una sorta di promesse non mantenute, rappresentiamo una sorta di sogno visivo”, racconta la ballerina infine.