Chi è Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio/ Il cantante: “E’ una ragazza dolcissima, siamo felici…”

In queste ore il cuore di Gigi D’Alessio e della sua compagna Denise Esposito è tutto per la seconda figlia, Ginevra; nata oggi, 7 luglio 2024. La donna avrà provato un’emozione unica nel dare alla luce la sua seconda figlia con il cantautore; una tenera sorellina per il figlio Francesco nato a gennaio 2023. Sui social è un tripudio di commenti commossi, di auguri e congratulazioni; ma c’è ovviamente chi, sulla scia del lieto evento, cerca informazioni più corpose proprio sulla neo mamma bis, Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio.

Chi è Denise Esposito, attuale compagna di Gigi D’Alessio? Classe 1992, originaria di Napoli ma ‘sconosciuta’ al mondo dello spettacolo. Il primo incontro – come racconta Metropolitan Magazine – pare risalga al 2020 proprio grazie ad un concerto del cantautore e tramite un’amica in comune. Inizia così un romantico corteggiamento che, oggi, ha la forma di una splendida famiglia costruita all’insegna dell’amore e impreziosita dai figli Francesco e Ginevra.

Gigi D’Alessio e la felicità con la compagna Denise Esposito: “La mia vita con lei a Roma…”

Sulla vita privata e professionale di Denise Esposito – compagna di Gigi D’Alessio – le informazioni sono piuttosto carenti e frammentarie. Complice la lontananza dalla luce dei riflettori e una attitudine particolarmente discreta e disinteressata rispetto alle onde mediatiche. Si evince dunque una forte priorità all’amore, alla famiglia; ed è per questo che la nascita di Ginevra – la seconda figlia, nata oggi 7 luglio 2024 – è un vero e proprio tripudio di emozioni per la coppia.

“Ho accanto una ragazza dolcissima; la mia vita con le a Roma è molto felice”, parlava così Gigi D’Alessio – come riporta Libero – in un’intervista per Novella 2000 dello scorso anno prima della nascita del primo figlio con la compagna Denise Esposito. Più di recente, parlando a Tv Sorrisi e Canzoni, il cantautore ha invece parlato dell’arrivo della sesta figlia (seconda con la compagna Denise Esposito): “Abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome…”. Oggi, quel nome è invece rimbombante nella mente della coppia perché la piccola Ginevra è tra le braccia dei suoi amati genitori.











