DIRETTA ALBINOLEFFE ARZIGNANO, SFIDA PLAYOFF

Albinoleffe e Arzignano si affronteranno sabato 4 gennaio 2025 allo stadio AlbinoLeffe per la prima sfida del loro 2025, la diretta Albinoleffe Arzignano. Si affrontano così due delle squadre più in forma di questo girone A di Serie C. Albinoleffe e Arzignano infatti sono rispettivamente la prima e la seconda squadra ad aver totalizzato più punti nelle ultime cinque partite, rispettivamente 13 e 10. Per i bergamaschi in particolare lo zero nel tabellino manca da ben sei partite, nel mezzo quattro vittorie su Pro Vercelli, Alcione Milano, Virtus Verona e Caldiero Terme e due pareggi contro Trento e Lecco. Grazie a questa sfilza di risultati la squadra si trova adesso settima in campionato a quota 31 punti, ma a soli cinque punti dalla Feralpisalò terza in classifica.

L’Arzignano invece non perde da cinque partite, ma se l’Albinoleffe può vantare una certa continuità da inizio campionato, i veneti pagano al contrario un avvio pessimo. Tra agosto e ottobre infatti in casa Arzignano si sono segnalate ben sei sconfitte di fila, che hanno reso la situazione di classifica della squadra abbastanza problematica. Ora grazie ai buoni risultati i veronesi si sono tirati fuori dalla zona playout, e a soli due punti di distanza ora sognano la top 10.

DIRETTA ALBINOLEFFE ARZIGNANO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta AlbinoLeffe Arzignano sarà visibile su Sky Sport, che per questa stagione detiene i diritti della terza serie. La partita sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go su PC, smartphone e tablet.

ALBINOLEFFE ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Albinoleffe Arzignano. L’Albinoleffe scenderà in campo con un 3-5-2, con Marietta in porta, protetto dalla difesa formata da Baroni, Borghini ed Evangelisti. A centrocampo, Gusu, Fossati, Parlati, Astrologo e Munari, mentre Zoma e Mustacchio saranno davanti.

L’Arzignano risponde anch’esso con un 3-5-2, si affiderà a Boseggia in porta, con una difesa a tre composta da Rossoni, Milillo e Boffelli. De Zen, Lakti, Bordo, Cerretelli e Cariolato saranno i centrocampisti, mentre Benedetti e Lunghi agiranno in attacco.