Diretta Carpi Entella, analisi delle due squadre

La diretta Carpi Entella delle 17.30 mette a confronto allo Stadio Sandro Cabassi due squadre in momenti di forma completamente opposti e che stanno affrontando due percorsi diversi nello stesso girone B del campionato di Serie C, di cui la prossima è la giornata 23. Gli ospiti sono la squadra capolista e la loro striscia positiva di partite che hanno portato punti è arrivata a 16, hanno 47 punti e cercheranno la vittoria per allungare sulla Ternana seconda, nell’ultima uscita stagionale hanno vinto in trasferta contro l’Ascoli per 0-1, il Carpi invece è al ridosso delle posizioni valide per i playoff e con questa partita potrebbe riuscire a raggiungerli, a differenza dell’Entella arriva da una sconfitta per 1-0 contro il Perugia in dieci uomini, e da 3 partite non riesce a vincere.

Carpi Entella, le probabili formazioni in campo

Per affrontare la capolista il tecnico Cristian Serpini dovrebbe confermare gli undici scesi in campo nell’ultima partita stagionale schierando un 4-3-1-2 con Sorzi tra i pali, Verza, Zangoni, Panelli e Cecotti in difesa, Figoli, Casarini e Amayah a formare il centrocampo, Puletto sulla trequarti in supporto di Stanzani e Gerbi coppia d’attacco. Gli ospiti confermeranno i fidati di Fabio Gallo che stanno trascinando la squadra, e quindi 3-5-2 con Del Frate in porta, Parodi, Manzi e Marconi a formare il terzetto di difesa, Bariti e Di Mario sulle fasce, Franzoni, Corbari insieme a Di Noia a centrocampo e Castelli e Guiu riferimenti offensivi.

Diretta Carpi Entella in streaming video, dove seguire la partita

Per poter seguire la diretta Carpi Entella sarà necessario essere in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport, successivamente ci si potrà sintonizzare con il canale Sky Sport Calcio o usufruire del servizio di streaming su una delle due piattaforme, SkyGo o NowTv.

Scommesse Carpi Entella, il pronostico finale e le quote della sfida

La diretta Carpi Entella sembra essere una gara dalla facile lettura con la capolista favorita sugli avversari padroni di casa per via delle diverse posizioni di classifica che separano le due squadre e che potrebbe allungare sulle inseguitrici, ci si aspetta una gara spettacolare con tante occasioni e ribaltamenti di fronte con entrambe le squadre che cercheranno di raggiungere la vittoria per conseguire i propri obiettivi stagionali. Il risultato potrebbe vedere un alto numero di gol complessivo, soprattutto quelli in favore dell’Entella che con un ottimo attacco, 32 gol stagionali, affronta una difesa tutt’altro che impenetrabile che quest’anno ha subito già 26 reti, contro le 14 della squadra ospite.

