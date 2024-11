DIRETTA CESENA REGGIANA, DERBY DELL’EMILIA ROMAGNA

Il sabato della quattordicesima giornata di Serie B si chiude al Dino Manuzzi con la diretta Cesena Reggiana in campo alle 17,15 del 23 novembre. A sfidarsi saranno due squadre delle stessa regione che stanno vivendo momenti opposti ma hanno la stessa voglia di portare a casa questo derby.

Il Cesena ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate ed arriva dallo 0 a 2 in casa del Cittadella che li ha portati in quarta posizione. Soffre e non vince da quattro partite, invece, la Reggiana che è in quindicesima posizione ad un solo punto dai playout.

DIRETTA CESENA REGGIANA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Cesena Reggiana sarà possibile solo per gli abbonati a DAZN che trasmetterà in esclusiva la partita. Avrete anche la possibilità di seguire questo match attraverso il racconto fatto nella nostra diretta testuale con aggiornamenti costanti.

CESENA REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo di questo derby andiamo a vedere le probabili formazioni della partita. Mignani userà ancora il suo 3-4-3 con Prestia al centro della difesa sostenuto da Ciofi e Mangraviti. Calò e Bastoni giocheranno ancora in mediana con Antonucci, Shpendi e Berti a formare il tridente offensivo.

Sarà difesa a tre anche per la Reggiana di Viali che ha perso capitan Rozzio al centro della difesa ma formerà un trio con Meroni, Lucchesi e Fontanarosa. Sersanti e Marras saranno ancora i due esterni con Gondo e Vergara come coppia di attaccanti.

CESENA REGGIANA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche il discorso relativo alle quote della diretta Cesena Reggiana con la quote di Sisal. I romagnoli sono favoriti e la loro vittoria è data a 1,85 contro il 2 per gli ospiti a 4,50 e il pareggio X che si ferma a 3,25.