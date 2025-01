DIRETTA CREMONESE MODENA, LOMBARDI SEMPRE IN QUARTA POSIZIONE

La diretta Cremonese Modena di domenica 26 gennaio 2025 alle ore 17:15 completa il quadro odierno per la giornata di campionato. Allo Stadio Giovanni Zini si disputa l’ultma gara domenica di Serie B 2024/2025 tra due compagini che si trovano distanti ben dieci punti in classifica generale. I lombardi guidano in quarta posizione con i loro trentasei punti, a sei lunghezze di distacco sia dallo Spezia terzo che dal Palermo che insegue alle sue spalle. Dopo aver battuto il Frosinone prima ed il Cosenza poi, i grigiorossi puntano al terzo successo consecutivo così da poter sognare ancora la promozione diretta in Serie A.

I canarini si piazzano invece al momento in dodicesima posizione avendo conquistato ventisei punti dall’inizio dell’annata calcistica. Il divario di cinque lunghezze per ora consente ai gialloblu di non dover pensare troppo alla zona retrocessione ragionando anzi su un eventuale piazzamento nei playoff, lontani invece quattro punti. Il pareggio maturato per 1 a 1 contro il Frosinone ha però lasciato l’amaro in bocca agli emiliani a cui il successo manca ormai da troppe partite.

DIRETTA CREMONESE MODENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Quali opzioni ci sono per gli appassionati di calcio che vogliono prendere visione della diretta Cremonese Modena? L’unica opportunità per non perdere alcun minuto di questo evento senza presenziare allo stadio è iscriversi a DAZN ed utilizzare la piattaforma streaming da pc, smart phone e tablet.

CREMONESE MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-5-2 con Fulignati, Antov, Ceccherini, Bianchetti, Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Barbieri, Vazquez e Bonazzoli pare essere il più indicato nelle probabili formazioni della diretta Cremonese Modena per i padroni di casa di mister Giovanni Stroppa. Detto dei lombardi, gli emiliani dovrebbero invece utilizzare il 3-4-2-1 con Gagno, Caldara, Zaro, Cauz, Magnino, Gerli, Battistella, Duca, Palumbo, Caso e Mendes venendo diretti dal tecnico Paolo Mandelli.

CREMONESE MODENA, LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Le quote dei bookmakers per la diretta Cremonese Modena sono decisamente eloquenti. Il pronostico dell’esito finale ci parla infatti di una sola formazione candidata con ampi margini di successo alla vittoria ovvero quella grigiorossa, indicato l’1 ad esempio da Bwin a solo 1.90. I gialloblu hanno invece ben poche speranze di trionfare con il 2 quotato addirittura a 4.00. Una soluzione possibile è infine rappresentata dal pareggio con l’x pagato a 3.20.