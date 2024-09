DIRETTA FIORENTINA LECCE PRIMAVERA: TOSCANI FAVORITI

La diretta Fiorentina Lecce Primavera sarà sicuramente tra gli appuntamenti di spicco per la quarta giornata del Campionato Primavera 1, che torna dopo la pausa con le partite di oggi, sabato 14 settembre 2024. In Toscana si giocherà alle ore 15.00 del pomeriggio, quando i padroni di casa viola scenderanno in campo per cercare il poker di vittorie consecutive dopo il perfetto inizio di stagione nelle scorse settimane, con il tris che arrivò ad inizio mese grazie al colpaccio sul campo del Torino.

Gigliati quindi favoriti nella diretta Fiorentina Lecce Primavera, non solamente in virtù del fattore campo ma pure di quanto dimostrato finora, anche se pure gli ospiti salentini proveranno a giocarsi le proprie chance dopo un inizio di campionato certamente discreto, con 4 punti in tre giornate e quindi una vittoria e un pareggio già in cascina. Oggi il test sarà difficilissimo ma con ben poco da perdere, i pugliesi ci regaleranno colpi di scena nella diretta Fiorentina Lecce Primavera?

FIORENTINA LECCE PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Per tutti coloro che oggi volessero seguire la diretta tv Fiorentina Lecce Primavera, ricordiamo che sarà garantita in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, come d’altronde per tutte le partite del Campionato Primavera 1. Questo significa infine che saranno il sito Internet e l’app di Sportitalia a offrire anche il servizio della diretta streaming video Fiorentina Lecce Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECCE PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Fiorentina Lecce Primavera. Mister Daniele Galloppa dovrebbe confermare per i viola il modulo 4-2-3-1 cominciando dal portiere Vannucchi; in difesa spazio per Trapani, Romani, Elia e Scuderi; in mediana ecco la coppia formata da Harder e Ievoli; infine, il reparto offensivo della Fiorentina Primavera con Presta, Rubino e Caprini da destra a sinistra sulla trequarti, a sostegno del centravanti Braschi.

Parliamo naturalmente anche del Lecce di Giuseppe Scurto, che per i suoi ragazzi potrebbe scegliere il modulo 4-3-3: in porta Răfăilă, protetto dalla retroguardia a quattro con Ubani, Pacia, Esposito e Addo da destra a sinistra; a centrocampo spazio al trio composto da Kovac, Gorter e Yilmaz; infine, l’attacco del Lecce Primavera potrebbe prevedere Winkelmann a destra, Agrimi ala sinistra e Bertolucci come prima punta.