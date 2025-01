DIRETTA FROSINONE CREMONESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Presentando la diretta Frosinone Cremonese dobbiamo dire che dal campionato 2017-2018 in poi ci sono stati nove precedenti in Serie B fra ciociari e lombardi, con il decimo che sarà naturalmente la partita di oggi pomeriggio. Il bilancio è abbastanza equilibrato, dal momento che la maggioranza relativa è costituita da quattro pareggi, poi è in leggero vantaggio la Cremonese grazie a tre vittorie per i lombardi a fronte dei due successi ottenuti dal Frosinone. Nel campionato cadetto non c’erano mai stati incroci prima del 2017, anche se in Serie C la partita non era del tutto inedita.

Possiamo comunque parlare di un match intrigante soprattutto negli anni più recenti, fino al match d’andata dell’attuale campionato di Serie B 2024-2025, che ebbe luogo domenica 24 novembre scorso, nemmeno due mesi fa quindi, naturalmente allo stadio Giovanni Zini di Cremona, dove il gol di Franco Vázquez al 55’ minuto di gioco aveva decretato la vittoria per 1-0 dei padroni di casa della Cremonese, ponendo i grigiorossi in vantaggio anche nel testa a testa storico nel campionato di Serie B. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FROSINONE CREMONESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Per tutti coloro che non si recheranno allo stadio Benito Stirpe oggi pomeriggio, dobbiamo ricordare le modalità per seguire la diretta Frosinone Cremonese su DAZN e LaB Channel su Amazon Prime Video in diretta streaming video.

FROSINONE CREMONESE: PER I PLAYOFF E LA SALVEZZA

Allo stadio Benito Stirpe ci attende alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 12 gennaio 2025, la diretta Frosinone Cremonese, che sulla carta avrebbe potuto essere il big-match della ventunesima giornata di Serie B fra due autorevoli candidate alla promozione. La realtà ci dice che le ambizioni potrebbero essere confermate per gli ospiti, un po’ meno per i padroni di casa, che hanno vissuto finora un campionato decisamente inferiore alle aspettative e devono quindi adesso marciare a gran ritmo, fin dalla diretta Frosinone Cremonese.

Nella scorsa giornata, l’ultima del 2024 prima della pausa, il Frosinone aveva pareggiato sul campo della Juve Stabia, esito positivo ma non sufficiente per chi sta viaggiando al ritmo di un punto per partita e ha 20 punti in classifica, mentre la Cremonese aveva diviso la posta nel derby contro il Brescia, toccando quota 30 punti, ottima per i playoff, meno se si vuole sperare ancora nella promozione immediata. I punti in palio saranno quindi molto pesanti nella diretta Frosinone Cremonese…

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CREMONESE

Scopriamo anche le ultime notizie circa le probabili formazioni per la diretta Frosinone Cremonese. Il modulo dovrebbe essere un abbottonato 5-4-1 per Leandro Greco, per cui davanti a Cerofolini ipotizziamo la folta difesa a cinque con Oyono, Bettella, Mateus Lusuardi, Monterisi e l’altro Oyono da destra a sinistra; a centrocampo ecco Begic, Darboe, Kvernadze e capitan Gelli, che potrebbe essere il principale collegamento con Ambrosino, prima punta del Frosinone.

Parliamo anche delle mosse di Giovanni Stroppa, che per la sua Cremonese dovrebbe affidarsi a un modulo 3-5-2, conquisti possibili undici titolari: Fulignati fra i pali; la difesa a tre formata da Bianchetti, Antov e Cecherini; molto folto invece il centrocampo a cinque, con Sernicola a destra e Quagliata a sinistra, mentre in mezzo a loro agiranno Collocolo, Vandeputte e Castagnetti; infine eccoci alla coppia di attacco, dove i titolari dovrebbero essere Vasquez e Bonazzoli.

PRONOSTICO E QUOTE: OSPITI FAVORITI

I grigiorossi lombardi potrebbero essere favoriti nonostante il fattore campo avverso nel pronostico dell’agenzia Snai sulla diretta Frosinone Cremonese. Il segno 2 infatti è proposto a 2,20, mentre si sale poi a 3,10 che è la quotazione per il segno X e dunque il pareggio, mentre una vittoria casalinga del Frosinone varrebbe 3,30 volte la posta in palio naturalmente sul segno 1.