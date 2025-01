DIRETTA GIUGLIANO AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Introduciamo la diretta Giugliano Avellino, che ci terrà compagnia fra pochi minuti per la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2024-2025, ricordando come si sono comportate fino a questo momento la formazione padrona di casa e gli irpini ospiti di questo derby campano. Per il Giugliano c’erano state due vittorie consecutive prima di Natale, un momento positivo in un cammino globalmente buono: in classifica si contano 30 punti con poche mezze misure, infatti i pareggi sono solo tre, a fronte di nove vittorie e otto sconfitte.

Video Taranto Giugliano (0-2)/ Gol e highlights: Giorgione e Masala! (Serie C, 22 dicembre 2024)

Per l’Avellino invece la forma era ottima, come confermano le tre vittorie consecutive prima della pausa: in generale, ecco nove vittorie, otto pareggi e tre sconfitte per gli irpini, che hanno dunque raccolto finora 35 punti in classifica. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Giugliano Avellino comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Avellino Picerno (1-0)/ Gol e highlights del match: altro successo irpino (Serie C, 22 dicembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA GIUGLIANO AVELLINOIN STREAMING VIDEO TV

Anche gli appassionatissimi tifosi irpini avranno la possibilità di godersi lo spettacolo della diretta Giugliano Avellino grazie a Sky Sport e se dovessero essere in una qualche coda di rientro dalle ferie potranno seguirla in diretta streaming video su Sky Go.

GIUGLIANO AVELLINO, DERBY AD ALTA QUOTA

Derby campano ad alta quota in programma domenica 5 gennaio alle ore 17:30 allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, è la diretta Giugliano Avellino. Il Giugliano quindi, sorpresa di questa prima parte di stagione del girone C della Serie C con ben 30 punti e l’ottava posizione, ospita gli irpini, terzi in classifica a parimerito con il Potenza e a caccia di punti per tentare l’assalto al Benevento capolista. I padroni di casa hanno chiuso il 2024 con due vittorie consecutive su Taranto e sulla capolista Benevento in un altro derby campano, ma fra le mura amiche i gialloblu perdono da tre match di fila.

DIRETTA/ Avellino Picerno (risultato finale 1-0): vittoria degli irpini ( Serie C, 22 dicembre 2024)

Ne può approfittare l’Avellino, che al contrario è la seconda migliore squadra del girone C in trasferta dietro il Monopoli. Nelle ultime cinque gare i lupi hanno raccolto tre vittorie e un pareggio, perdendo solo contro la Giana Erminio. Un match che mette anche il palio un primato regionale. All’andata il derby finì con un deludente 2-1, mentre la sfida di Coppa Italia diede ragione all’Avellino, vincitore per 4-2. Lo scorso anno una vittoria per uno, chissà che anche questa volta il Giugliano non posso pareggiare i conti e giocare lo smacco ai rivali…

GIUGLIANO AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Giugliano il modulo 4-3-3 con il portiere Russo, in difesa una linea composta da Solcia, Minelli, Caldore e Valdesi e in mezzo al campo, a giostrare, Maselli, Celeghin e Giorgione. Il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Ciuferri, Padula e Njambè.

L’Avellino schiera in porta Iannarilli, difesa a 4 con Cancellotti, Rigione, Enrici e Frascatore. A centrocampo, De Cristofaro, Palmiero e Sounas gestiranno il gioco, Tribuzzi completerà il rombo agendo come trequartista. In attacco, la coppia Redan-Patierno sarà poi chiamata a concretizzare le occasioni da gol.

DIRETTA GIUGLIANO AVELLINO, LE QUOTE

Secondo le quote per la diretta Giugliano Avellino nettamente favorito l’Avellino. La vittoria degli ospiti è quotata infatti a 1.80, il pareggio in un range tra 3.25 e 3.40, mentre il successo dei padroni di casa a 4.10.