DIRETTA GIUGLIANO FOGGIA, PUNTI FONDAMENTALI PER I PLAYOFF

Giugliano e Foggia si affrontano oggi, venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 20:30, nella diretta Giugliano Foggia in un match fondamentale per chiarire il loro destino tra zona playoff e playout. Il Giugliano, attualmente decimo in classifica con 31 punti, occupa l’ultimo posto utile per i playoff, ma la differenza reti lo penalizza rispetto a Sorrento e Altamura. I campani vivono però un momento difficile, caratterizzato da tre sconfitte consecutive contro Catania, Audace Cerignola e Cavese, e una vittoria che manca dal 22 dicembre, quando superarono il Taranto. Ancora più preoccupante è il rendimento casalingo: il Giugliano non vince tra le mura amiche da cinque partite.

Il Foggia, invece, quattordicesimo a quota 29, è in parziale ripresa. I pugliesi hanno battuto il Latina due settimane fa e pareggiato 2-2 contro il Benevento nell’ultima giornata, dimostrando segni di miglioramento. Tuttavia, devono ancora lavorare per uscire definitivamente dalla zona pericolosa e avvicinarsi ai playoff. All’andata, il Giugliano si era imposto al Pino Zaccheria con una doppietta di De Rosa, e questa sarà l’occasione per il Foggia di vendicarsi e guadagnare punti cruciali.

DIRETTA GIUGLIANO FOGGIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

C’è grande attesa per questo anticipo di Serie C, la diretta Giugliano Foggia: i molti tifosi pugliesi potranno assistere in tv, da casa, a questa spettacolare sfida grazie a Sky Sport, chi invece si dovesse trovare in giro può vederla ugualmente in diretta streaming video su Sky Go.

GIUGLIANO FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Giugliano, guidato da mister Di Napoli, adotterà un 4-3-3 con Anacoura in porta, protetto da Valdesi, Minelli, Caldore e Solcia in difesa. Il centrocampo vedrà De Rosa, Demirovic e Peluso in azione, mentre il tridente offensivo sarà formato da Njambe, Padula e Balde.

Il Foggia di Luciano Zauri risponderà con un 4-2-3-1: Perina sarà il portiere, supportato da Silvestro, Salines, Camigliano e Vezzoni in difesa. Tascone e Da Riva formeranno la mediana, mentre Orlando, Emmausso e Zunno agiranno alle spalle della punta Murano.