La diretta Frosinone Juve Stabia (si gioca domenica alle 20.30) sarà una sfida particolarmente delicata per i ciociari, chiamati a cogliere la prima vittoria dopo due beffe consecutive subite nei minuti di recupero. Alla sconfitta di La Spezia si è aggiunto infatti il pari in extremis contro il Modena nel turno infrasettimanale, con i gialloazzurri che attendono ancora di festeggiare la prima vittoria nel nuovo campionato.

Tutt’altro clima in casa delle Vespe che nelle prime tre giornate si sono prese la palma di rivelazione dell’avvio della Serie B, oltre alla vetta della classifica in coabitazione con la Reggiana. L’ultimo successo di misura contro il Mantova ha consolidato questa fiducia, con la Juve Stabia che ha già la miglior difesa del campionato dopo tre partite con un solo gol incassato.

DIRETTA FROSINONE JUVE STABIA: COME VEDERE LO STREAMING VIDEO E TV

Il match della Serie B 2024/2025 sarà trasmesso su DAZN che detiene l’esclusiva del torneo cadetto e Frosinone Juve Stabia non farà eccezione, con la sfida che si potrà dunque seguire in diretta streaming video via internet, senza dimenticare la nostra diretta testuale per restare costantemente aggiornati su azioni salienti e variazioni di punteggio, con la cronaca in tempo reale.

FROSINONE JUVE STABIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che potranno essere le probabili formazioni della diretta Frosinone Juve Stabia. Padroni di casa in campo con un 3-4-2-1, con Cerofolini tra i pali e Biraschi, Monterisi e Marchizza titolari nella difesa a tre; a centrocampo spazio a Garritano, Machin, Gelli, e Oyono mentre Distefano e Ambrosino con Cuni punta di riferimento. Per quanto riguarda le Vespe, 3-4-2-1 come modulo di partenza, Demba Thiam in porta e Ruggero, Bellich e Folino schierati dal 1′ nella difesa a tre. Floriani e Mosti esterni di fascia a centrocampo con Buglio e Leone centrali, Rocchetti e Piscopo sulla trequarti supporteranno Candellone.

FROSINONE JUVE STABIA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match in casa dei ciociari, le quote delle principali agenzie di scommesse sulla diretta Frosinone Juve Stabia vedono i ciociari favoriti, con la vittoria interna quotata 1.90. Quota fissata a 3.25 per l’eventuale pareggio, mentre per l’affermazione in trasferta la quota prevista è 4.25.