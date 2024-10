DIRETTA JUVENTUS PARMA: THIAGO MOTTA VUOLE TORNARE A VINCERE

Il mercoledì della decima giornata della Serie A si chiuderà all’Allianz Stadium di Torino con la diretta Juventus Parma in campo alle 20,45. Entrambe le squadre arrivano da un pareggio e potrebbero dare vita ad una partita molto divertente soprattutto per il pubblico neutrale. La Juventus di Thiago Motta arriva da un clamoroso 4 a 4 rimediato a San Siro contro l’Inter e da una sconfitta in casa contro lo Stoccarda che ha portato dubbi sulla tenuta difensiva dei bianconeri. Ha qualche difficoltà a trovare la sua dimensione anche il Parma di Pecchia che sta faticando molto in fase difensiva e ha perso brillantezza anche in fase offensiva.

DIRETTA JUVENTUS PARMA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sono diversi modi per seguire la diretta Juventus Parma perché la partita non sarà solo un’esclusiva di DAZN ma verrà anche trasmessa da Sky e sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Per non perdersi le emozioni di questo match anche lontano da casa, vi proponiamo la nostra consueta diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori attraverso costanti aggiornamenti.

JUVENTUS PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche le probabili formazioni della diretta Juventus Parma andando ad analizzare le scelte dei due allenatori che potrebbero sorprendere. Thiago Motta dovrebbe scegliere Perin tra i pali con Savona e Cambiaso come terzini e il ritorno della coppia formata da Gatti e Kalulu. Locatelli e Thuram agiranno in mediana con Weah e Conceição sugli esterni. Yildiz è pronto a riprendersi la titolarità in coppia con l’intoccabile Vlahovic.

Potrebbe fare scelte forti Fabio Pecchia che ha cambiato completamente la partita contro l’Empoli cambiando i suoi calciatori più quotati. Suzuki verrà riproposto tra i pali con Delprato e Balogh centrali di difesa con Coulibaly a destra e Valeri a sinistra. Bernabé è la certezza del centrocampo con Keita che insidia Hernani per una maglia da titolare. Sohm giocherà sulla trequarti con Cancellieri e Man che dovrebbero essere gli esterni anche se il pressing di Mihaila e Almqvist potrebbe cambiare tutto. Bonny sarà la punta ma occhio ad un Charpentier in grande forma.

JUVENTUS PARMA, LE QUOTE

Approfondiamo la diretta Juventus Parma andando a vedere anche quali sono le quote proposte da Sisal per questa partita. I bianconeri partono favoriti anche per via del fattore campo e vedono la vittoria a 1,40 contro il 2 per gli emiliani a 8,00 e il pareggio X a 4,50.