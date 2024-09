La diretta Lecce Bologna Primavera scendono in campo sabato col fischio d’inizio alle ore 10.30: sarà una sfida che mette a confronto due formazioni reduci da due pareggi a dir poco pirotecnici. Spettacolare il 3-3 del Lecce contro la Juventus, i salentini hanno ribaltato lo svantaggio iniziale ma poi si sono fatti raggiungere due volte dai bianconeri, restando al settimo posto a quota 8 punti, a ridosso della zona play off.

Per il Bologna l’ultima partita di campionato ha riservato ancora più colpi di scena, con un incredibile 4-4 contro la Cremonese, che ha lasciato sia i felsinei sia i grigiorossi a quota 5 punti in classifica. Il Bologna nell’occasione ha recuperato due volte un doppio svantaggio, passando dallo 0-2 al 2-2 e poi dal 2-4 al 4-4, evitando una sconfitta interna che sembrava ormai inevitabile.

LECCE BOLOGNA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lecce Bologna Primavera, come tutte le partite del campionato giovanile, sarà trasmessa su Sportitalia. Anche per la visione in streaming, Sportitalia offre due opzioni: il sito web o l’applicazione dedicata.

LECCE BOLOGNA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Lecce Bologna Primavera vedrà scendere in campo queste probabili formazioni. I giallorossi adotteranno un modulo 4-1-4-1 con Rafaila in porta, supportato da una linea difensiva composta da Ubani, Esposito, Pavia e Addo. A centrocampo, Gorter agirà da mediano, mentre Winkelmann, Yilmaz, Kovac e Mboko saranno schierati dietro l’unica punta Bertolucci. I felsinei, invece, opteranno per un 4-3-3 con Happonen tra i pali. In difesa giocheranno Puukko, De Luca, Papazov e Baroncioni, mentre a centrocampo Lai e Byar saranno le mezzali con Labedzi in cabina di regia. Il tridente offensivo sarà formato da Menegazzo, Ebone e Ravaglioli.

LECCE BOLOGNA PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco invece le indicazioni dei principali bookmaker per tutti coloro che vorranno concedersi una scommessa sulla diretta Lecce Bologna Primavera. La vittoria del Lecce viene proposta a una quota di 1.80, la quota offerta per il pareggio è 3.70 mentre la quota relativa alla vittoria in trasferta del Bologna è proposta a 3.60.