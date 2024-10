DIRETTA LECCO ALCIONE MILANO: MILANESI PER IL SOGNO!

Si gioca la diretta Lecco Alcione Milano, che alle ore 18:30 di mercoledì 30 ottobre 2024 ci terrà compagnia per la 12^ giornata nel girone A di Serie C 2024-2025. Incredibilmente al Rigamonti-Ceppi abbiamo uno scenario nel quale la squadra che sta facendo meglio è l’Alcione Milano: la matricola terribile infatti arriva da cinque vittorie consecutive e si è presa il terzo posto in classifica, un risultato che per quanto ancora parziale è ben oltre le previsioni che parlavano di una corsa alla salvezza, adesso invece l’Alcione Milano può davvero sognare e pensare di estendere questa serie per rimanere virtualmente in lotta addirittura per la promozione diretta.

Il Lecco invece ha perso quattro partite delle ultime cinque: i bluceleste speravano di stazionare da subito in alta classifica e invece devono stare attenti a non perdere il treno dei playoff, intanto Francesco Baldini è stato esonerato insieme a tutto lo staff e dunque nella diretta Lecco Alcione Milano sono certamente i padroni di casa ad essere sotto esame. Vedremo quello che succederà sul terreno di gioco del Rigamonti-Ceppi, intanto aspettando la partita facciamo qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

COME SEGUIRE LA DIRETTA LECCO ALCIONE MILANO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Lecco Alcione Milano in tv viene fornita dalla televisione satellitare, nello specifico da Sky Sport 254: si tratta di un canale che fa parte del pacchetto Calcio e dunque per accedere alle immagini avrete bisogno di un abbonamento specifico, ma possiamo ricordare che la partita di Serie C potrà essere seguita anche in diretta Lecco Alcione Milano streaming video grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, o eventualmente anche sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma DAZN che allo stesso modo garantisce i match del campionato di terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO ALCIONE MILANO

Per la diretta Lecco Alcione Milano la formazione bluceleste è un terno al lotto: Achille Mazzoleni è l’allenatore ad interim e ha lavorato sulla conferma del 4-3-1-2, con Celjak e forse Billong a protezione di Furlan e due terzini che possono essere Lepore e Kritta, a centrocampo si candidano Giorgio Galli e Gunduz con la possibile conferma di uno tra Ilari, Frigerio e Di Gesù. Nel reparto avanzato Ionita dovrebbe continuare a fare il trequartista, in attacco invece ci sono le opzioni Tordini e Rocco che possono prendere il posto di Galeandro e Sipos.

Molte più certezze per Giovanni Cusatis, che nella diretta Lecco Alcione Milano opta per un modulo speculare e dunque Bertoni vertice basso del rombo e Pio Loco sulla trequarti, come eventuali sostituti a centrocampo abbiamo Bright e Antonio Palma ma con Bagatti e Bonaiti ancora favoriti, nel tandem d’attacco scalpita Samele che insidia Marconi e Palombi mentre in difesa è squalificato Christian Dimarco, dunque il terzino sinistro sarà Caremoli con Pirola e Stabile a fare i centrali davanti al portiere Bacchin, con Chierichetti schierato sulla fascia destra.

PRONOSTICO E QUOTE LECCO ALCIONE MILANO

Per quanto riguarda la diretta Lecco Alcione Milano possiamo analizzare anche le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai, secondo la quale il favore del pronostico sorride alla squadra bluceleste: si vede infatti che il segno 1 per la vittoria del Lecco vi farebbe guadagnare 1,97 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita, mentre il segno 2 che regola l’affermazione dell’Alcione Milano porta in dote una cifra corrispondente a 3,60 volte la giocata e il segno X, sul quale puntare per il pareggio, equivale a una vincita da 3,15 volte quanto messo sul piatto.