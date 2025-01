Diretta Lecco Novara: presentazione della sfida

La diretta Lecco Novare prevista come anticipo della giornata 23 del girone A di Serie C mette a confronto due squadre che arrivano da momenti opposti della stagione, il Lecco non vince da quattro giornate e nell’ultima partita è stato sconfitto per 4-0 dal Lumezzane, il Novara invece è appena tornato alla vittoria, dopo tre giornate senza i tre punti, battendo la Virtus Verona per 3-0. La squadra ospite giocherà per bissare il successo per consolidare il suo posto nella zona playoff e avvicinarsi maggiormente alle posizioni alte della classifica, il Lecco invece cercherà di tornare a vincere così da potersi allontanare dalla rischiosa zona playout che ora dista solamente 1 punto. Da tenere d’occhio poi i due giocatori più in forma per le due squadre, Ionita per il Lecco, il giocatore più di talento ed esperienza, e Ongaro per il Novara, che nell’ultima partita ha siglato due gol.

Diretta Lecco Novara: dove seguire la gara

Per seguire la diretta Lecco Novara delle ore 20.30 sarà necessario essere in possesso di un abbonamento a Sky Sport, che trasmette tutte le gare del campionato, e sintonizzarsi sul canale di Sky Sport Calcio o collegarsi tramite le piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

Lecco Novara, probabili formazioni: i protagonisti in campo

Per la diretta Lecco Novara dello Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi il Lecco di mister Gennaro Volpe dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2 con Furlan in porta, Kritto, Stanga, Martic e Polito in difesa, Galli, Marino e Ionita a centrocampo, Galeandro sulla trequarti dietro alla coppia d’attacco Sipos, Zuberek. Giacomo Gattuso risponderà schierando il suo Novara con 3-5-2 composto da Minelli tra i pali, terzetto di difesa composto da Cannavaro, Lorenzini e Khailoti, Agyemang e Donadio sulle fasce, Basso, Ranieri e Calcagni in mezzo al campo e Ongaro e Morosini come terminali offensivi.

Lecco Novara: pronostico finale sulla partita

Quello che ci si può aspettare per la diretta Lecco Novara è una gara divertente e probabilmente ricca di gol con la squadra di casa che fatica a mantenere inviolata la sua porta mentre gli ospiti che trovano spesso più di un gol a partita. Ad essere favorito è quindi il Novara che occupa l’ottava posizione, cinque in più rispetto al Lecco, e che arriva da una vittoria convincente, il Lecco invece arriva da una brutta sconfitta e proprio questo potrebbe essere il motore che muoverà i giocatori per fare una buona prestazione contro degli avversari sulla carta nettamente migliori.

