DIRETTA NOVARA PRO PATRIA, COLOMBO CERCA PUNTI PER LA SALVEZZA

Il sabato della ventiquattresima giornata del Girone A di Serie C continua con la diretta Novara Pro Patria in campo alle 15,00 del 25 gennaio 2025. L’incrocio metterà di fronte due squadre che vivono momenti di forma totalmente opposti ma che cercano comunque i tre punti per i rispettivi obiettivi. Il Novara di Gattuso arriva da un pareggio per 1 a 1 contro il Lecco e si trova al nono posto in classifica in piena zona playoff. Molto male, invece, la Pro Patria di Colombo che non vince da quattordici partite e si trova al diciottesimo posto in classifica.

DIRETTA/ Pro Patria Vicenza (risultato finale 0-3): tris vicentino! (19 gennaio 2025)

DIRETTA NOVARA PRO PATRIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi interessati a guardare la diretta Novara Pro Patria potranno farlo collegandosi al servizio di Sky in tv oppure più comodamente in diretta streaming video su NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale per non perdervi le migliori azioni e lo svolgimento del match.

DIRETTA/ Lecco Novara (risultato finale 1-1): pari tra le due squadre (Serie C, 17 gennaio 2025)

NOVARA PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo della diretta, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita. Il Novara di Gattuso andrà in campo con un 3-5-2 con Minelli tra i pali ed una difesa a tre formata da Cannavaro, Lorenzini e Khailoti. Donadio e Agyemang saranno i due esterni di centrocampo a sostegno del duo offensivo composto da Ongaro e Morosini.

Difesa a tre anche per la Pro Patria di Colombo che si affiderà a Reggiori, Cavalli e Cocciolo a difesa della porta di Rovida. Nicco e Mallamo completeranno la mediana a sostegno del tridente formato da Mehic, Beretta e Pitou.

Video Feralpisalò Pro Patria (1-0)/ Gol e highlights: segna Di Molfetta al 93'! (Serie C, 12 gennaio 2024)

QUOTE E PRONOSTICO NOVARA PRO PATRIA

Il pronostico sembra essere chiaro secondo le quote Snai per la diretta Novara Pro Patria. I piemontesi sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,80, mentre un pareggio varrebbe 3,10 volte la posta in palio. Infine, un segno 2 è indicato a 4,25 qualora la Pro Patria oggi violasse lo stadio Piola.