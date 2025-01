DIRETTA PADOVA PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

È sempre un piacere prendersi un momento libero e vedere cosa ci dicono le statistiche della diretta di Padova Pro Vercelli, per questo cercheremo di capire anche oggi con la nostra solita rubrica matematica cosa ci attenderà nella prossima ora e mezza. La squadra biancoscudata segna in media 1.83 gol a partita, mentre la Pro Vercelli ha una media inferiore con 1. Il Padova ha anche una difesa più solida, subendo 1.09 gol contro i 1.26 della Pro Vercelli.

Per quanto riguarda i cartellini, il Padova ha una media di 2.26 cartellini gialli per partita, mentre la Pro Vercelli ne riceve mediamente 0.09. Questa disparità suggerisce una maggiore disciplina da parte della Pro Vercelli, che sembra evitare i falli. In merito ai cartellini rossi, entrambi i team hanno una media bassa, ma il Padova non ha mai ricevuto cartellini rossi (media 0), mentre la Pro Vercelli ha una media di 0.09. Verranno rispettati questi numeri nei prossimi minuti? Vediamo insieme la diretta di Padova Pro Vercelli che inizierà con il commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

STREAMING VIDEO E DIRETTA PADOVA PRO VERCELLI: DOVE SEGUIRE LA PARTITA?

Una partita di cartello la diretta Padova Pro Vercelli che merita di avere un grande risalto grazie a Sky per chi vuol vedere la sfida in tv ma anche in diretta streaming video su NOW TV e Sky GO.

ANDREOLETTI VUOLE VINCERE ANCORA

La ventiquattresima giornata di Serie C si impreziosisce con la diretta Padova Pro Vercelli in campo alle 17,30 di sabato 25 gennaio 2025: una partita che si preannuncia di alto livello con Padova e Pro Vercelli che hanno grandi ambizioni per il salto di categoria e i punti in palio acquistano molto valore in questa fase. Il Padova di Andreoletti ha preso un’importante vantaggio sul Vicenza secondo e arriva da uno 0 a 2 in casa dell’Alcione Milano nell’ultima giornata. A metà classifica, invece, la Pro Vercelli di Banchini che arriva da due vittorie consecutive e cerca l’impresa in casa della capolista.

PADOVA PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Padova di Andreoletti si conferma sul suo 3-4-2-1 con Fortin tra i pali difeso da Faedo, Delli Carri e Perretta. Capelli e Villa agiranno sugli esterni a supporto di un tridente formato da Liguori, Spagnoli e Marcillo.

La Pro Vercelli di Banchini, invece, si affiderà ancora alla coppia formata da Comi e Coppola come riferimento offensivo. Pino e Iezzi saranno i due esterni di centrocampo mentre il trio formato da Clemente, Anton e De Marino a difendere la porta di Rizzo.

QUALI QUOTE PER PADOVA PRO VERCELLI?

Padroni di casa nettamente favoriti nel pronostico a senso unico secondo le quote Snai per la diretta Padova Pro Vercelli. Infatti il segno 1 è considerato quasi ovvio e vale solo 1,30, mentre poi si tocca quota 4,25 per il segno X e un colpaccio piemontese sarebbe quotato ben 9,00 volte quanto avrete puntato sul segno 2.