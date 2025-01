DIRETTA PALERMO PISA, IN PALIO PUNTI PLAYOFF

La diretta Palermo Pisa promette spettacolo ed emozioni in un match cruciale per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre. Il Pisa guidato da Pippo Inzaghi, secondo in classifica con 50 punti, è in piena corsa per il campionato, distanziato di soli due punti dal Sassuolo capolista. Con 39 reti segnate è il secondo miglior attacco del campionato e con soli 19 gol subiti anche la seconda miglior difesa, i toscani si presentano così come una delle squadre più complete e solide della stagione. Arrivano a questa sfida forti di cinque risultati utili consecutivi, con quattro vittorie e un pareggio, e il ricordo della vittoria per 2-0 contro il Palermo nella gara d’andata, fatale l’autoreti di Nedelcearu nei primissimi minuti e il sigillo da parte di Nicholas Bonfanti.

I siciliani, ottavi a quota 30, sono impegnati in una lotta serrata nella zona centrale della classifica, dove diversi club cercano di guadagnare un posto nei playoff. Dopo due vittorie consecutive contro Modena e Juve Stabia, il Palermo ha subito una battuta d’arresto contro la Reggiana nell’ultimo turno, ma il fattore campo potrebbe essere decisivo in questo confronto.

DIRETTA PALERMO PISA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Un antipasto della Serie B molto gustoso e importante a livello di classifica e rappresentato dalla diretta Palermo Pisa di stasera, 31 gennaio 2025, alle ore 20.30: i molti tifosi e appassionati della serie cadetta non dovranno perdersi questo spettacolo ma potranno seguirlo in tv su DAZN e su telefonini e tablet tramite l’applicazione.

LE FORMAZIONI DI PALERMO PISA

Il Palermo di Corini adotterà un 3-5-2 con Sirigu in porta, difeso da Baniya, Nikolaou e Ceccaroni. Gli esterni Pierozzi e Lund supporteranno il centrocampo formato da Segre, Gomes e Ranocchia. Davanti, Brunori sarà affiancato da Le Douaron.

Il Pisa di Inzaghi risponderà con un 3-4-2-1. Semper sarà tra i pali, protetto da Rus, Canestrelli e Bonfanti. A centrocampo, Touré e Angori saranno sugli esterni, mentre Marin e Piccinini si occuperanno della mediana. In avanti, Arena e Moreo agiranno alle spalle di Lind come riferimento offensivo.

DIRETTA PALERMO PISA, LE QUOTE

Per la diretta Palermo Pisa i rosanero partono leggermente favoriti nonostante la migliore condizione di forma e di classifica dei toscani. Una vittoria dei padroni di casa pagherà infatti con una quota di 2.30, mentre il Pisa è valutato a 3.10, come anche il pareggio.