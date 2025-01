DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 25-19): AVANTI I SARDI

Sassari parte questo match alla grande, visto che riesce a compiere subito un break di cinque punti a zero. Pajola, però, riesce ad accorciare con una tripla. I sardi aumentano ancora ancora il proprio vantaggio ora avanti, ma la Virtus Bologna riesce a riportare il risultato in parità ancora una volta con Pajola.

DIRETTA/ Virtus Bologna Monaco (risultato finale 80-86): James rimonta con 21 punti! (23 gennaio 2025)

I padroni di casa, però, riescono comunque a compiere un altro break di cinque punti. Sassari, infatti, riesce anche ad avere un vantaggio della bellezza di quindici punti sulla Virtus Bologna. Ma questa ultima riesce a riprendersi negli ultimi minuti del quarto, visto che si chiude con il risultato di 25-19 (Agg.William Scuotto).

DIRETTA/ Virtus Bologna Cremona (risultato finale 81-63): vittoria larga delle V nere! (20 gennaio 2025)

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA, LE INFO PER LO STREAMING VIDEO TV

La diretta Sassari Virtus Bologna in tv sarà trasmessa in chiaro su DMAX che trovate al numero 52 del digitale terrestre mentre per quanto riguarda l’alternativa della diretta streaming video è come sempre a disposizione la piattaforma DAZN.

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla diretta Sassari Virtus Bologna, il giorno in cui Massimo Bulleri fa il suo esordio come capo allenatore del Banco di Sardegna. Si tratta di un ritorno in Serie A1 per un giocatore che ha legato indissolubilmente il suo nome alla Benetton Treviso: infatti, l’ex playmaker aveva già allenato Varese nella stagione 2020-2021, subentrando dopo il clamoroso esonero di Attilio Caja a Supercoppa iniziata. Bulleri in quel caso aveva vinto il ballottaggio con Maurizio Buscaglia; aveva guidato Varese a una stagione da 10 vittorie e 18 sconfitte e poi la società non si era fidata a ripartire con lui, prendendo altre decisioni.

DIRETTA/ Napoli Sassari (risultato finale 87-70): Erick Green MVP, la GeVi torna a sperare! (19 gennaio 2025)

Dunque il livornese era sceso di categoria per guidare Orzinuovi, con cui però le cose sono andate tutt’altro che bene; già vice a Ravenna, è tornato a ricoprire questo incarico a Limoges, come assistente di Massimo Cancellieri. Nel giugno 2023 invece è tornato in Italia per fare da secondo a Piero Bucchi sulla panchina di Sassari, l’esonero del veterano non ha portato al suo addio e così, dopo aver spalleggiato Nenad Markovic, ecco una nuova occasione. La saprà sfruttare? Lo scopriremo, intanto mettiamoci comodi perché ci siamo davvero e dunque possiamo lasciare la parola alla diretta Sassari Virtus Bologna, che finalmente ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)a diretta Venezia Trento sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SASSARI VIRTUS BOLOGNA: LA DINAMO CAMBIA!

Siamo vicini alla diretta Sassari Virtus Bologna che si gioca alle ore 18:15 di domenica 26 gennaio, come ultimo match nella 17^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: abbiamo una novità in casa Dinamo, perché la netta sconfitta di Napoli ha ufficialmente aperto la crisi e così è stato esonerato Nenad Markovic. Sassari ha scelto la strada della continuità, affidando la panchina al suo vice che non ha bisogno di presentazioni: sino al termine della stagione sarà Massimo Bulleri l’allenatore del Banco di Sardegna, nella speranza che si inverta una tendenza che ha portato la squadra isolana a rischiare seriamente la retrocessione.

La Virtus Bologna invece, grazie alla vittoria contro Cremona, ha agganciato il treno delle prime in classifica: in testa al gruppo c’è ancora parecchia confusione e il campionato non ha un padrone ben preciso, alla fine potrebbe essere proprio la Segafredo che comunque sta correndo già con vista sui playoff, anche perché per esperienza personale sa bene che vincere la regular season non significa necessariamente avere in mano lo scudetto, pur se in particolar modo quest’anno potrebbe aiutare. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta Sassari Virtus Bologna, che potrebbe apparire scontata ma in realtà può riservare belle sorprese.

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE OSTICA PER LA DINAMO

Sarà allora la diretta Sassari Virtus Bologna a segnare l’esordio in panchina di Massimo Bulleri: ha salutato Nenad Markovic, che era subentrato nel gennaio di un anno fa a Piero Bucchi e aveva condotto il Banco di Sardegna alla salvezza, pur non riuscendo a centrare la qualificazione ai playoff. In questa stagione le cose non hanno girato da subito, e nelle ultime settimane si è vista una squadra in difficoltà, che dopo aver battuto Treviso e Cremona ha perso tre partite consecutive: a sancire l’esonero è stato comunque il crollo di Napoli contro l’ultima in classifica, dopo che Sassari aveva già perso in casa contro Varese un match abbastanza importante.

Anche la Virtus Bologna ha cambiato allenatore nel corso dell’annata, ma Dusko Ivanovic ormai ha preso possesso della Segafredo: abbiamo già parlato di come il passo in Eurolega sia migliorato, in campionato la Virtus Bologna sta facendo quello che ci si aspetta e cioè è in piena lotta per vincere la regular season, con la piena consapevolezza del fatto che il campionato si vincerà comunque più avanti, anche se ovviamente avere il fattore campo in tutte le serie di playoff potrebbe essere un fattore non indifferente. Anche per questo le V nere devono cercare la vittoria al PalaSerradimigni, noi tra poco scopriremo come andranno le cose.