DIRETTA TRENTO GIANA ERMINIO, TESTA A TESTA

Cosa ci possono raccontare i precedenti della diretta di Trento Giana Erminio? Abbiamo di fronte un match che in Serie C è stato giocato la bellezza di sei volte, ovviamente questa rivalità nasce e rimane almeno per ora solo in questo campionato. In queste sei partite il bilancio vede sorridere il Trento che oggi può addobbare il suo stadio, con tre vittorie. La squadra di Gorgonzola invece è riuscita a vincere una sola volta, mentre le due partite che mancano all’appello invece sono finite con il segno X.

Fuori casa la Giana Erminio non è mai riuscita a vincere a Trento, solo un pareggio il risultato più buono maturato in passato. Mentre invece l’ultimo match delle due squadre risale alla scorsa stagione, con lo 0-0 di cui parlavamo qualche riga fa. Detto questo non possiamo che invitarvi a rimanere su questa pagina perché nel prossimo aggiornamento vedremo insieme chi delle due ha il favore invece della matematica con l’aggiornamento sulle statistiche della diretta di Trento Giana Erminio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRENTO GIANA ERMINIO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se volete vedere la diretta Trento Giana Erminio e la Serie C dovrete sottoscrivere un abbonamento a Sky che trasmetterà la partita insieme ai servizi streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa che vi proponiamo è la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori e le emozioni della partita.

TABBIANI VUOLE IL TERZO POSTO

Nel sabato della sedicesima giornata di Serie C scende in campo anche la diretta Trento Giana Erminio con calcio d’inizio alle 15,00. A sfidarsi sono due squadre divise da otto punti ma con lo stesso obiettivo di provare a centrale i playoff e la promozione. Il Trento di Tabbiani è quarto in classifica ed arriva da una serie di imbattibilità da dura da ben quattordici partite ma hanno pareggiato per 0 a 0 l’ultima sfida contro l’Albinoleffe. Tredicesimo posto ma due vittorie di fila, invece, per la Giana Erminio che ha vinto le partite giocate con Triestina e Lecco.

TRENTO GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche il discorso relativo alle probabili formazioni di questa partita. Tabbiani scenderà in campo con il suo 4-3-3 con Barison e Cappelletti che saranno i centrali di difesa sostenuti da Aucelli in mediana. Peralta e Giannotti saranno le due mezz’ali a sostegno di un tridente formato da Ghillani, Petrovic e Anastasia.

La Giana Erminio di Chiappella andrà in campo con la difesa a tre formata da Ferri, Nichetti e Colombara con Caferri e Previtali sull’esterno. Lamesta agirà sulla trequarti a sostegno del duo formato da Montipò e Stuckler.

TRENTO GIANA ERMINIO, LE QUOTE

Passiamo anche dalle quote della diretta Trento Giana Erminio utilizzando le proposte del sito della Snai. I padroni di casa sono i favoriti e una loro vittoria è quotata a 2,10 contro il 3,45 per gli ospiti e il pareggio X a 2,90.