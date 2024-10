DIRETTA TRENTO VARESE: MANDOLE STA GIÀ RISCHIANDO!

La diretta Trento Varese ci farà compagnia a partire dalle ore 16:30 di domenica 13 ottobre: si gioca per la terza giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025 e alla Il T Quotidiano Arena va in scena uno dei testa-coda del torneo, perché la Dolomiti Energia ha sempre vinto mentre la Openjobmetis ha sempre perso. L’approccio di Trento al campionato, e in generale alla stagione contando anche la Eurocup, è stato più che buono: in Serie A1 subito una vittoria sul parquet di Reggio Emilia per poi battere anche Venezia, i nuovi innesti funzionano e Paolo Galbiati, ex di giornata, ha un anno di esperienza in più che potrebbe davvero contare.

Varese invece è pessima, soprattutto difensivamente: doppia sconfitta, prima contro Brescia e poi soprattutto in casa contro Tortona, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di 9 punti e aver sprecato una grandissima occasione. Tanti problemi per una Openjobmetis in cui la posizione di Herman Mandole è forse già in dubbio, certamente si è già capito che quest’anno la corsa alla salvezza sarà durissima ma ora concentriamoci su quello che potrebbe succedere nella diretta di Trento Varese, di cui possiamo esplorare altri aspetti in attesa della palla a due.

TRENTO VARESE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Per avere accesso alla diretta Trento Varese dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN: è questo infatti l’unico modo per assistere alla partita della terza giornata, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come tutte le altre, è fornita tramite l’emittente che ha acquisito i diritti per l’intero campionato di basket Serie A1, per una visione che sarà in diretta Trento Varese in streaming video ed eventualmente affiancata dalla consultazione del sito www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRENTO VARESE: SFIDA CHE APPARE SCRITTA

Sarà una sfida delicatissima, per la Openjobmetis, questa diretta Trento Varese: stiamo parlando di una squadra che all’inizio della stagione ha incassato qualcosa come 111,5 punti di media, una difesa che fa acqua da tutte le parti e che non sempre può essere salvata dall’attacco. Ecco, potremmo dire che dal punto di vista offensivo Varese funziona: del resto ci sono 94,5 punti di media a confermarlo, ma è anche vero che contro Brescia le statistiche sono state rimpinguate a partita ampiamente finita e contro Tortona, dopo un primo tempo da 60 punti, la Openjobmetis si è fermata ai soli 35 della ripresa, inevitabilmente perdendo un’altra volta.

Non ha di questi problemi Trento, che appunto ha vinto entrambe le partite di questo campionato; per una volta però la Dolomiti Energia ha mostrato un ottimo approccio anche alla Eurocup, competizione che nelle ultime stagioni ha rappresentato un nervo scoperto e che finalmente potrebbe essere onorata nel migliore dei modi, vale a dire raggiungendo i playoff sempre sfuggiti con la nuova formula. Vedremo se sarà così, intanto è difficile stabilire se questa nuova Trento possa lottare per le primissime posizioni del campionato ma per quello che abbiamo visto sino a questo momento Galbiati e i suoi potrebbero ritagliarsi belle soddisfazioni.