DIRETTA VICENZA ALCIONE MILANO, VENETI STABILMENTE AL SECONDO POSTO

E’ in programma per domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15:00 la diretta Vicenza Alcione Milano. Allo Stadio Romeo Menti i veneti, secondi in campionato a cinquantatre punti, ospitano i lombardi, in settima posizione con trentacinque punti come l’Albinoleffe che le si para davanti, nel ventitreesimo turno del campionato di Serie C 2024/2025. Se da un lato i biancorossi proseguono la loro corsa solitaria in questo torneo poichè distanti otto lunghezze dalla capolista Padova e dall’inseguitrice Feralpisalò, dall’altra gli arancioni stanno sgomitando in zona playoff.

Battuta nettamente la Pro Patria in trasferta nello scorso weekend, la compagine guidata da mister Vecchi affronterà gli uomini del tecnico Giovanni Cusatis in cerca di riscatto dopo la sconfitta patita per mano dell’inarrestabile Padova. Il Novara ed il Renate potrebbero approfittare della situazione per provare a sorpassare i lombardi che mirano invece a scavalcare il Trento, oltre a staccare al più presto possibile anche l’Albinoleffe.

DIRETTA VICENZA ALCIONE MILANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se siete abbonati a Sky non avrete alcun problema nel seguire la diretta Vicenza Alcione Milano di Serie C. L’emittente satellitare garantirà infatti lo streaming dell’evento attraverso la sua applicazione denominata Sky Go su telefono, computer e tablet.

DIRETTA VICENZA ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Vicenza Alcione Milano non dovrebbe avere grossi segreti in merito alle probabili formazioni con i veneti pronti ad utilizzare il 3-4-1-2 con Confente, Sandon, Laezza, De Col, Tallarico, Carraro, Della Latta, F.Costa, Della Morte, Ferrari e Rolfini secondo le direttive del tecnico Vecchi. Sul fronte opposto però mister Cusatis potrebbe decidere di compiere qualche cambiamento rispetto al recente 4-3-1-2 con Bacchin, Chierichetti, Pirola, Ciappellano, C. Dimarco, Bagatti, Bright, Bonaiti, Invernizzi, Palombi e Samele per colpa della sconfitta col Padova.

DIRETTA VICENZA ALCIONE MILANO, LE QUOTE

Come si può immaginare, le quote dell’agenzia Sisal sorridono ai padroni di casa per il pronostico sulla diretta Vicenza Alcione Milano. Il segno 1 sembra quasi ovvio e varrebbe solo 1,28, mentre si tocca già quota 4,60 per il pareggio. Infine, i coraggiosi che crederanno sul segno 2 sarebbero premiati ben 11 volte la posta con un successo dell’Alcione.