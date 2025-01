Eliminato Grande Fratello, 24a puntata: chi è? A rischio a sorpresa Eva Grimaldi, rischiano anche Maxime Mbanda

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello e come sempre non mancheranno le soprese ed i momenti emozionanti ma anche le discussioni, le liti, accesi e aspri confronti ed il commento delle vicende accadute all’interno della Casa più spiata di Italia da parte delle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici ma soprattutto grande attesa c’è anche nello scoprire chi è l’eliminato Grande Fratello della 24a puntata anche perché al televoto sono ben nove concorrenti: Eva Grimaldi, Emanuele Fiori, Maxime Mbanda, Javier Martinez, Bernardo Cherubini, Alfonso D’Apice, Zeudi Di Palma, Pamela Petrarolo e Stefania Orlando.

I risultati dei sondaggi non solo del Forum Grande Fratello ma anche di altre pagine come Biccy, IsaeChia, non danno un risultato molto chiaro su chi rischia di dover abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia. La domanda che nei sondaggi viene posta è ‘chi vuoi salvare’ ed a rischio sono circa tre/ quattro concorrenti, tuttavia stupisce non poco il fatto che la meno favorita è Eva Grimaldi con solo 3,49% di voti a favore. A rischio sono anche gli ultimi arrivati, anche se ormai sono in casa da un paio di settimane Maxime Mbanda ed Emanuele Fiori rispettivamente con il 3,61% di preferenze e con il 3.87%, poco sopra, inoltre, c’è Bernardo Cherubini con il 5.01% di voti a favore. Uno di loro sarà l’eliminato Grande Fratello della puntata del 20 gennaio 2024, questa sera?

Dopo aver pronosticato chi rischia di essere l’eliminato Grande Fratello 2024 della 24a puntata diamo un occhiata anche ai pronostici dei preferiti, coloro che hanno percentuali di preferenza talmente alte che, tranne colpi di scena clamorosi, dovrebbero essere salvi. Nei sondaggi del Grande Fratello Forum, ma la classifica è più o meno la stessa anche in altri sondaggi, risultano salvi Javier Martinez con il 31,50% di preferenze, Stefania Orlando con il 23,51% e Pamela Petrarolo con il 12,36% di voti a favore. Per loro tre l’eliminazione sembra essere esclusa. Nel mezzo, invece, si posizionano Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice intorno al 10% di preferenze. Insomma l’eliminato Grande Fratello 2024 sarà uno tra Eva, Emanuele e Maxime? Per saperlo non resta che guardare la puntata di questa sera.