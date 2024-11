Enrico Vanzina, chi è il fratello Carlo: è morto nel 2018

Per anni la coppia formata dai fratelli Enrico e Carlo Vanzina ha formato un sodalizio artistico di primo livello, regalando al cinema commedie che hanno contribuito a fare pezzi di storia del cinema italiano, oltre a ottenere incassi straordinari e lanciare tanti attori. In una intervista concessa a Domenica In di Mara Venier, Enrico Vanzina ha raccontato così la dipartita del fratello, rimasto nel suo cuore in maniera eterna: “La perdita di Carlo mi ha spaccato a metà, le perdite sono terribili ma poi ho capito che la scomparsa di una persona ti toglie ciò che non serve e ti lascia lui, adesso ho di Carlo l’essenza totale”.

Enrico Vanzina, sempre riguardo al fratello Carlo, ha ammesso di chiedere consiglio quando viene assalito da qualche dubbio, e di ottenere sempre risposta: “Continuo a fare questo lavoro perché lo voleva lui. Quando sono in difficoltà, guardo un punto fuori dai nostri uffici e chiedo: “Come la faresti tu?”. Lui mi risponde” ha confessato a Domenica In su Rai1.

Enrico Vanzina e la dedica per il fratello Carlo: “Lui è il mio futuro”

Più volte nel corso degli anni dalla morte del 2018, Enrico Vanzina ha preso la parola sul fratello Carlo, spendendo sempre dichiarazioni molto speciali e che hanno testimoniato la bontà del loro rapporto:

“Siamo stati insieme praticamente tutti i giorni della nostra esistenza, prima da piccoli, poi da adolescenti, poi lavorando insieme, Carlo è stato il mio passato ed era il mio futuro”. Riguardo a Carlo Vanzina, per anni è girata nel mondo dello spettacolo la voce secondo la quale fosse figlio del celebre comico Antonio de Curtis, in arte Totò. Ovviamente si è sempre trattato di una diceria, in quanto Carlo Vanzina, proprio come il fratello Enrico, era figlio del celebre regista Steno.

