Torna a far rumore Erica Migliano, ex fidanzata ‘segreta’ di Stefano Tediosi al Grande Fratello 2024. La giovane aveva già rilasciato un’ampia intervista nei giorni precedenti parlando della relazione turbolenta avuta con l’ex tentatore e delle derive vissute prima e dopo il reality a tema sentimentale. La scelta del ragazzo di prendere parte al cast avrebbe segnato una spaccatura nel rapporto nonostante, come raccontato da Erica Migliano – ex fidanzata di Stefano Tediosi – ci fossero state diverse promesse tali da giustificare la ricerca di notorietà a Temptation Island.

Anche dopo l’esperienza nel reality e prima di partecipare al Grande Fratello, Stefano Tediosi – come raccontato da Erica Migliano – avrebbe tentato un riavvicinamento nonostante la vicinanza a Federica Petagna e la partecipazione successiva al reality condotto da Alfonso Signorini. Ma arriviamo ad oggi; l’ex fidanzata di Stefano Tediosi – come racconta Isa e Chia – si è lasciata andare ad uno sfogo molto toccante sui social scuotendo non poco i fan della trasmissione. “Sto attraversando uno dei momenti più difficili della mia vita, forse uno dei più dolorosi. Mai avrei immaginato che raccontare una verità vissuta in prima persona potesse portarmi a subire intimidazioni e ostacoli impedendomi di esprimermi liberamente”.

Erica Migliano ‘tuona’ sul rapporto con Stefano Tediosi: “Per tre anni sono rimasta in silenzio…”

Le parole di Erica Migliano – ex fidanzata di Stefano Tediosi ‘segreta’ – mettono in evidenza un malumore attuale ma che in realtà si ricollega a tutta la loro storia d’amore: “Per tre anni sono rimasta in silenzio, accettando umiliazioni e dolore, cercando di proteggere una relazione in cui avevo creduto profondamente. Non avevo intenzione di parlarne ma altre persone hanno divulgato questa storia mettendomi nella posizione di dover rispondere. Quando mi è stata chiesta la verità, non avevo più niente da perdere e ho deciso di non colpire nulla, rispettando la mia dignità e il mio vissuto”. L’ex fidanzata di Stefano Tediosi ha poi aggiunto: “Da allora ho subito pressioni e una diffida da parte di una persona strettamente legata a Stefano che mi sembra voler bloccare il mio diritto di parlare”.

Avviandosi verso la conclusione dello sfogo Erica Migliano si è posta diversi interrogativi; quasi spiazzata dall’impossibilità, a suo dire, di poter raccontare la verità sul rapporto con Stefano Tediosi per la volontà di persone a lui vicine di coprire il tutto. “Mi chiedo: state cercando di coprire una verità che è scomoda? Chi non ha nulla da nascondere non si comporta in questo modo; se fosse stato possibile dimostrare che ciò che ho detto non corrisponde al vero, credo che l’avreste fatto fin dal principio, senza cercare di limitare la mia libertà di parola”. La ragazza – come riporta Isa e Chia – ha poi concluso: “Mi ritrovo ancora una volta costretta a rimanere in silenzio, come se raccontare ciò che ho vissuto fosse un errore; E’ questo il prezzo da pagare per aver amato incondizionatamente e per aver sofferto in silenzio? Non si tratta di visibilità o altro, ma di giustizia. E’ giusto che le persone sappiano la verità e chi hanno di fronte. Eppure, per l’ennesima volta, mi ritrovo a dover tacere. Ma perchè? Per chi?”.