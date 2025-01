Il televoto che ha eliminato Helena Prestes al Grande Fratello è stato truccato? Facciamo chiarezza. Dopo la puntata del 13 gennaio, le fan di Helena hanno denunciato possibili irregolarità, sostenendo che le votazioni siano state manipolate. Tutto è partito da un documento ufficiale pubblicato sul sito del programma, dove la somma delle percentuali dei voti non arrivava al 100%. Inoltre, il documento riportava inizialmente la domanda “Chi vuoi salvare?” invece di “Chi vuoi eliminare?”. Nelle ore successive, tuttavia, il documento è stato corretto: ora, infatti, le percentuali sommano al 100% e la dicitura è stata modificata.

Ma per molti fan questo non è sufficiente. In tanti sono convinti che la percentuale più alta fosse a favore di Helena e che la sua eliminazione sia stata profondamente ingiusta, nonché inspiegabile. Le accuse hanno incendiato il web, spingendo le sostenitrici della brasiliana a chiedere con forza un televoto flash che le permetta di rientrare in gioco. La protesta è diventata virale, con TikTok inondato di video e commenti da fan di tutto il mondo che invocano giustizia per Helena e sognano per lei una seconda possibilità.

Il “mistero” sollevato dalle supporter di Helena Prestes è stato presto chiarito da Fanpage, che ha svelato, attraverso fonti vicine al reality, che si è trattato semplicemente di un errore di scrittura. La persona incaricata di pubblicare i risultati del televoto avrebbe caricato per sbaglio un file relativo a una precedente votazione, in cui la domanda era “Chi vuoi salvare?”, standard usato nelle nomination precedenti. Non aggiornando il file con “Chi vuoi eliminare?”, si sono generati errori anche nelle percentuali. Insomma, nulla di complottistico, ma solo un banale errore umano.

Ad ogni modo, la risposta al “mistero” era piuttosto ovvia. Quando il televoto è stato aperto mercoledì 8 gennaio, era chiaro a tutti che la domanda fosse “Chi vuoi eliminare?”. Gli spettatori hanno votato consapevolmente in questa direzione per giorni, e le fan di Helena lo sapevano bene, organizzando votazioni di massa contro Shaila Gatta per tutta la settimana. Non c’è dubbio, quindi, che fossero ben consapevoli di non star votando per salvare qualcuno. Per questo, le accuse di manipolazione sembrano più che altro tentativi disperati di rigirare la realtà da parte di chi fatica ad accettare l’eliminazione della propria beniamina. Tuttavia, non è da escludere che il Grande Fratello possa davvero optare per un televoto flash. Il motivo? Con ancora mesi da affrontare e poche dinamiche interessanti tra i concorrenti rimasti in Casa, un colpo di scena come il ritorno di Helena potrebbe ravvivare il gioco, che attualmente sembra essere ad un punto morto.