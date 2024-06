Fedez e Garance Authié si sono lasciati?/ Lo scoop: “E’ stata solo un’illusione…”

Negli ultimi giorni il ‘tormentone’ di gossip sembrava essere la presunta nuova liaison di Fedez, impegnato in parallelo con la separazione da Chiara Ferragni. Garance Authié il nome della nuova fiamma che però, a quanto pare, sembra essersi ‘spenta’ dopo sole due settimane di frequentazione. A riportare l’indiscrezione – come riporta Biccy – è il portale di Fabrizio Corona, Dillinger News.

“Come abbiamo scritto l’altro ieri, è stata solo un’illusione/fissazione nella mente di Federico”, inizia così il portale di Fabrizio Corona nel parlare della ‘precoce’ rottura tra Fedez e la presunta nuova fidanzata Garance Authié. “La prima cosa che vi vogliamo dire è che in tutta questa complessa storia, durata circa due settimane dove i due hanno dormito insieme parecchie volte, Fedez non ci ha mai fatto nulla”.

Fedez, ecco perchè sarebbe finita con Garance Authié: “In un momento così particolare…”

Come riporta Biccy, il portale di Fabrizio Corona sarebbe entrato anche nel merito delle ragioni che avrebbero sancito la fine della frequentazione tra Fedez e la presunta nuova fidanzata Garance Authié. “… In un momento così particolare, il fatto che lei non si sia subito lasciata andare gli ha fatto pensare chissà che. E così, lunedì mattina, Federico stufo ha deciso di cacciarla di casa e si è divertito col suo amico Emis Killa a girare il video della nuova canzone ‘Sexy Shop’, in grandissima forma con tantissime donne attorno”.

Concludendo l’indiscrezione sulla rottura tra Fedez e Garance Authiè, il portale avrebbe avanzato anche l’ipotesi di una tempestiva ‘consolazione’ da parte del rapper. A proposito della presenza di numerose donne sul set del videoclip di “Sexy Show”, si legge: “Ne ha postata una nella giornata di oggi: sarà quella che ha soddisfatto i suoi desideri ieri sera? può essere, ma anche questa durerà il tempo di una sigaretta”.











