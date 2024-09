Jessica Morlacchi: chi potrebbe diventare il suo fidanzato al Grande Fratello 2024?

Non ci sono dubbi: la prima settimana del Grande Fratello 2024 ha avuto una grande protagonista che è Jessica Morlacchi. La cantante ha mostrato una grossa simpatia, fatta di grande autoironia, puntata soprattutto sulla sua situazione sentimentale. Jessica Morlacchi, infatti, non ha un fidanzato e non ha fatto mistero di volerlo trovare proprio al Grande Fratello. Così, sin da subito, ha mostrato un grande interesse per due gieffini in particolare: Javier Martinez e Lorenzo Spolverato.

Jessica Morlacchi, gaffe della regia Grande Fratello 2024: microfoni aperti, si sente tutto/ Cos'è successo

La conoscenza è così iniziata tra grandi risate e chiacchierate notturne, eppure la concorrenza di Jessica Morlacchi si è fatta subito accesa, visto la presenza nella Casa del Grande Fratello di molte bellissime ragazze. Non ci è voluto molto prima che Javier e Lorenzo manifestassero il loro interesse per qualcuna di queste.

Jessica Morlacchi "colpita" da Yulia Bruschi con una gomitata/ Incidente al Grande Fratello 2024: il video

Javier e Lorenzo fuori dai giochi per Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024 ma…

Lorenzo Spolverato si è inizialmente interessato a Shaila Gatta, ma l’ingresso di Helena Prestes sembra aver smosso nuove acque, avvicinandolo proprio alla modella brasiliana. Al contempo, è stato Javier ad avvicinarsi a Shaila, mostrandosi interessato alla ballerina. Insomma, Javier e Lorenzo, proprio i due ragazzi che piacevano a Jessica Morlacchi, sembrano essere fuori dai giochi. E adesso? Chi potrebbe diventare il fidanzato di Jessica Morlacchi?

Un nome interessante è quello di Iago Garcia, attore spagnolo per il quale Jessica ha mostrato un interesse, seppur basato soltanto sull’aspetto fisico. Eppure, la differenza di carattere sembra non fare di lui il partito ideale. L’altra opzione è Tommaso che, tuttavia, appare al momento interessato a Mariavittoria. Salvo stravolgimenti, o ingresso di nuovi concorrenti uomini, al momento non sembra esserci il possibile fidanzato di Jessica Morlacchi.

Jessica Morlacchi è finta al Grande Fratello? Signorini: "No, è davvero stordita"/ Buonamici: "Sta giocando"