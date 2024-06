Filippo Bisciglia in lutto: è morta la nonna Vilma/ “Sei stata la mia vita”: il toccante addio social

È morta Vilma, la nonna di Filippo Bisciglia: il toccante annuncio del conduttore di Temptation Island su Instagram

È un giorno triste per Filippo Bisciglia che sul suo profilo Instagram ha annunciato la morte di sua nonna Vilma. Il conduttore di Temptation Island è tornato sui social questa volta non per lanciare qualche anticipazione sulle coppie della nuova edizione ma per dare un ultimo saluto alla sua amata nonna con tanto di immagini che li vedono insieme.

“Ciao amore mio, fai buon viaggio”, ha esordito Bisciglia nel suo ultimo toccante saluto alla nonna. Così ha continuato: “Sei stata la mia vita e continuerai ad esserlo in tutti i miei ricordi indelebili che non potranno mai essere cancellati… – e ha concluso – Mi mancherai tantissimo… Noi… che siamo cresciuti con i nonni sappiamo…”.

Filippo Bisciglia, il rapporto con i nonni e il centesimo compleanno di nonna Vilma

Nonna Vilma, lo scorso febbraio, aveva compiuto 100 anni, un traguardo importante che aveva festeggiato anche insieme al nipote Filippo Bisciglia. Il conduttore ha voluto immortalare quel momento con un video, poi pubblicato su Instagram con tanto di auguri: “Allora nonna, oggi è un giorno importante, quanti anni fai? 100! Ti fanno gli auguri tutti i miei followers che ci seguono. Sono tanti cento, no?” diceva Filippo nel filmato. Del rapporto con i nonni il conduttore di Temptation Island ne aveva parlato anche in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, dove ha raccontato: “Papà lavorava in un negozio di abbigliamento da uomo, mamma in una società che vendeva petrolio alle grandi aziende. Il pomeriggio andavo dai nonni, abitavamo vicini. Sono stati fondamentali. – aveva ammesso – Tanti sbagli che possono avere commesso con i figli, con i nipoti non li hanno ripetuti, quindi sono stati perfetti!”

