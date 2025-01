PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: LE SCELTE NEL BIG MATCH!

Straordinaria attesa per il big match di Bergamo, con le probabili formazioni Atalanta Napoli iniziamo ad entrare nel merito di questa grande sfida che, alle ore 20:45 di sabato 18 gennaio, si gioca per la 21^ giornata di Serie A 2024-2025. Il Napoli, avendo vinto anche contro il Verona, ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva e ha conservato il primato: male che vada Antonio Conte sarà agganciato dall’Inter dopo che i nerazzurri avranno recuperato contro la Fiorentina, intanto la sua squadra vola subendo pochissimi gol, e contro l’Hellas ha risposto alla grande all’addio di Khvicha Kvaratskhelia, almeno per il momento.

Curiosamente il Napoli si trova ad affrontare consecutivamente un’altra squadra che l’aveva battuto 3-0 all’andata: l’Atalanta si era imposta nettamente al Diego Armando Maradona, ma oggi la Dea arriva da tre pareggi e anche contro la Juventus ha rischiato parecchio, una fase di stanca che ora potrebbe costare molto in termini di lotta scudetto, cui gli orobici sono comunque ancora iscritti. Non vediamo l’ora di assistere alla partita e allora adesso proveremo a capire in che modo i due allenatori intendano disporre i loro calciatori sul terreno di gioco, prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni Atalanta Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO ATALANTA NAPOLI

A essere favorita al Gewiss Stadium è la Dea, come leggiamo nelle probabili formazioni Atalanta Napoli: secondo l’agenzia Snai il segno 1 per la vittoria orobica è quotata 2,25 volte quello che deciderete di mettere sul piatto, per contro arriviamo a un valore di 3,25 volte la posta in palio sul segno 2 per l’affermazione del Napoli, dunque tutto sommato il big match parte in equilibrio con il pareggio, per il quale puntare sul segno X, che vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

LE MOSSE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini dovrebbe operare qualche modifica rispetto a martedì scorso: è squalificato Kolasinac e dunque nella linea difensiva, secondo le probabili formazioni Atalanta Napoli, torna titolare Hien che si piazzerà centrale, con l’ormai recuperato Scalvini e Djimsiti ai suoi lati e Carnesecchi che naturalmente sarà il portiere. Modifiche anche sulle corsie laterali: questa volta a destra dovrebbe operare Bellanova che contro la Juventus era stato inizialmente lasciato in panchina, da definire il laterale sinistro ma a tutti gli effetti Ruggeri è in vantaggio su Zappacosta, anche se quest’ultimo può giocarsi le sue carte.

Solito tandem centrale con il capitano De Roon che proteggerà le possibili incursioni di Ederson; da valutare l’attacco perché all’andata Gasperini aveva demolito il Napoli rinunciando a Retegui, tuttavia l’italo-argentino ha segnato contro la Juventus partendo dalla panchina e forse questa sera avrà comunque una maglia per sparigliare le carte. Alle sue spalle opereranno De Ketelaere e Lookman; in caso di nuova esclusione di Retegui dovrebbe essere uno tra Zaniolo, Samardzic e Brescianini a giocare titolare sulla trequarti, difficile che Pasalic – deludente nel recupero della 19^ giornata – sia riproposto dall’inizio ma staremo a vedere anche questo.

LE RISPOSTE DI CONTE

Sempre Buongiorno ai box, dunque nelle probabili formazioni Atalanta Napoli ben poche sorprese per quanto riguarda Conte (ex della partita), in difesa continua a essere Juan Jesus il partner centrale di Rrahamani con Meret che va in porta, sulle corsie laterali ovviamente avremo Di Lorenzo a destra e Mathias Olivera a sinistra, quest’ultimo relega in panchina Spinazzola che però nel secondo tempo potrebbe avere l’occasione di giocare contro la sua ex squadra. Il modulo del Napoli oscilla sempre tra un 4-2-3-1 e un 4-3-3: in mediana operano Zambo Anguissa (tornato al gol) e Lobotka, poi la posizione di McTominay è a metà e lo scozzese si può prendere qualche licenza.

Per quanto riguarda il piano offensivo, il sostituto di Kvaratskhelia potrebbe arrivare dal calciomercato ma per il momento è David Neres: il brasiliano sta facendo vedere di essere efficace anche da titolare (inizialmente invece era devastante dalla panchina) e dunque si sta adattando a sinistra, sull’altro versante scontata la presenza di Politano che fa sempre un lavoro utilissimo di ripiego e interdizione ed è un calciatore che sembra costruito perfettamente per Conte, ovviamente da centravanti ci sarà Romelu Lukaku chiamato a riscattare la scialba prestazione dell’andata.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, David Neres; R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte