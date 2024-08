PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA: BELLA SERATA IN SARDEGNA

Le probabili formazioni di Cagliari Roma sono una preziosa fonte di informazioni circa la partita che ci attende stasera in Sardegna per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A. Naturalmente in questo momento le curiosità sono molte, ad esempio il Cagliari si affida un maestro di salvezze “in corsa” come Davide Nicola, che però stavolta vuole lavorare bene fin dall’inizio della stagione e, dopo il debutto in Coppa Italia, cerca un risultato di prestigio per aprire il campionato nel migliore dei modi, anche per aumentare l’autostima dei suoi ragazzi.

Dall’altra parte anche Daniele De Rossi vuole fare bene fin da subito nella sua prima stagione intera da allenatore della Roma, dopo un ingresso in corsa che è stato eccellente per molti mesi ma poi non ha portato l’obiettivo desiderato, cioè la vittoria dell’Europa League o almeno la qualificazione in Champions tramite campionato. Adesso ci si riprova, a caccia di punti fin da questa prima trasferta che potrebbe essere ostica: adesso allora andiamo a scoprire cosa ci riserveranno le probabili formazioni di Cagliari Roma.

PROVIAMO A SCOPRIRE PRONOSTICI E QUOTE

Quando presentiamo le probabili formazioni di Cagliari Roma è doveroso anche uno spazio per le quote dell’agenzia Snai circa il pronostico. Gli ospiti giallorossi sono favoriti e il segno 2 è proposto a 1,95, mentre già per il pareggio si salirebbe a quota 3,50 sul segno X e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 1 se fosse il Cagliari a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

IL FOCUS SULLE MOSSE DI NICOLA

Il modulo 3-4-1-2 dovrebbe essere il punto di riferimento per Davide Nicola nelle probabili formazioni di Cagliari Roma. Quanto ai titolari, pur in un momento molto particolare della stagione, possiamo sicuramente citare Scuffet in porta; la difesa dovrebbe essere a tre uomini con Zappa, Wieteska e Luperto; ecco poi lametina a quattro, nella quale da destra a sinistra dovrebbero trovare posto Azzi, Marin, Makoumbou (che però è in ballottaggio serrato con Prati) e Augello; infine, nel reparto offensivo del Cagliari spazio a Luvumbo come trequartista dietro a uno fra Lapadula e Pavoletti più Piccoli, che invece sembra certo del posto.

ECCO I POSSIBILI 11 PER DE ROSSI

Per Daniele De Rossi dobbiamo invece parlare di un modulo 4-3-3 e sicuramente rispetto alla passata stagione le principali novità nelle probabili formazioni di Cagliari Roma si troveranno in attacco. In porta ormai il titolare giallorosso è Svilar; davanti a lui il terzino destro Celik, i due difensori centrali Mancini e N’Dicka e sulla corsia mancina Angelino; a centrocampo ecco il nuovo acquisto Le Fee per fare reparto con Cristante e capitan Pellegrini; infine, ecco Soulé come ala destra per aprire il tridente d’attacco della Roma, con l’altro nuovo acquisto Dovbyk in qualità di centravanti e infine a sinistra diciamo El Shaarawy, considerando il caso legato a Dybala.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Marin, Makoumbou, Augello; Luvumbo; Lapadula, Piccoli. All. Nicola.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Le Fee, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy. All. De Rossi.