PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni Napoli Lecce ci avviciniamo alla partita del Diego Armando Maradona, in programma alle ore 15:00 di sabato 26 ottobre per la nona giornata di Serie A 2024-2025. È un Napoli primo in classifica quello che approccia il match casalingo: gli uomini di Antonio Conte non hanno più perso dopo il ribaltone di Verona all’esordio, e arrivano dalla vittoria di Empoli che, pur sofferta, ha confermato come questa squadra acquisisca sempre più certezze con ogni settimana che passa, adesso affrontare il Napoli diventa davvero difficile perché la qualità non manca e il carattere dell’allenatore porta sempre qualcosa in più.

Diretta Cremonese Lecce/ Streaming, video tv: partita da metà classifica (Primavera, 26 ottobre 2024)

Per Conte sarà anche una partita speciale viste le origini, il Lecce tra l’altro è in grande difficoltà perché è penultimo in classifica e settimana scorsa ha subito sei gol dalla Fiorentina al Via del Mare, una sconfitta incredibile che però al momento non ha portato al cambio della guardia, Luca Gotti è stato confermato ma è evidente che la sua panchina inizi a scricchiolare. Vedremo allora cosa succederà nel corso della partita al Maradona, mentre aspettiamo che si giochi facciamo le nostre valutazioni sulle scelte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni Napoli Lecce.

Diretta/ Lecce Fiorentina (risultato finale 0-6): la chiude Parisi! (Serie A, 20 ottobre 2024)

QUOTE E PRONOSTICO NAPOLI LECCE

Naturalmente le probabili formazioni Napoli Lecce forniscono, riguardo il pronostico emesso dalle quote Snai, uno scenario che sorride totalmente ai partenopei: il segno 1 per la vittoria casalinga del Napoli vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 1,28 volte quanto giocato, per contro siamo addirittura ad un valore di 11,00 volte la posta in palio per il segno 2 sul successo del Lecce e, infine, il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote, con questo bookmaker, una vincita che equivale a 5,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.

DIRETTA/ Lecce Inter Primavera (risultato finale 0-0): cala il sipario senza alcun gol! (19 ottobre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE

LE CERTEZZE DI CONTE

Conte approccia le probabili formazioni Napoli Lecce con le sue certezze: in questo momento ha Lobotka acciaccato ma ha trovato in Billy Gilmour un sostituto più che degno, lo scozzese affiancherà Zambo Anguissa in mezzo al campo in un modulo che diventa 4-2-3-1, perché McTominay è bravissimo a giocare tra le linee e dunque viene avanzato sulla linea della trequarti, andando a giocare centrale tra due esterni che sono come sempre Politano, che ha compiti anche parecchio difensivi come visto a Empoli, e Kvaratskhelia che si piazzano a supporto della prima punta, naturalmente Romelu Lukaku.

Anche il resto del Napoli che oggi giocherà contro il Lecce non cambia: in difesa Conte ha ormai trovato l’assetto giusto, la buona notizia è che Meret torna dall’infortunio e le gerarchie di inizio stagione avevano già stabilito come fosse lui il titolare a scapito di Caprile, che comunque quando è stato chiamato in causa ha fatto molto bene. Sulle corsie laterali agiscono Di Lorenzo a destra e Mathias Olivera a sinistra, quest’ultimo torna titolare in luogo di Spinazzola mentre sono confermati i due centrali Rrahamani e Buongiorno, e così dovrebbe essere anche per le prossime partite del Napoli.

LE MOSSE DI GOTTI

Nelle probabili formazioni Napoli Lecce il tema per Gotti è quello di capire in che modo dare una scossa ai salentini: sicuramente non ci sarà Gallo, espulso contro la Fiorentina e squalificato, quindi a giocare come terzino sinistro sarà Dorgu che, dopo essere stato impiegato alto a destra, riprende quello che di fatto è il suo ruolo naturale e completa una difesa che avrà in Guilbert il laterale destro e nella solita coppia centrale, formata da Baschirotto e Gaspar, il tandem che si piazzerà a protezione di Wladimiro Falcone.

Da valutare poi le altre mosse: a centrocampo Gotti potrebbe puntare su Ramadani e Pierret, restano in ballottaggio anche per la trequarti giocatori come Tete Morente e Rafia senza dimenticarsi di Kaba, che è tornato a disposizione e potrebbe essere impiegato come esterno anche se deve vincere la concorrenza di Banda, che agirebbe a destra, e dell’esperto Rebic che sembra pronto a prendersi la maglia a sinistra. Come trequartista centrale si va verso la conferma di Oudin, non cambia nemmeno la prima punta anche se ora Krstovic deve tornare a segnare con regolarità per aiutare il Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, M. Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte

LECCE (4-2-3-1): W. Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Ramadani, Pierret; Banda, Oudin, Rebic; Krstovic. Allenatore: Luca Gotti