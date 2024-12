PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: SFIDA ZANETTI-FONSECA!

Con le probabili formazioni Verona Milan analizziamo le scelte dei due allenatori nella partita che, alle ore 20:45 di venerdì 20 dicembre, apre la 17^ giornata di Serie A 2024-2025: al netto dei ricordi nefasti della fatal Verona, per il Milan si tratta di una sfida molto delicata e importante per provare ad accorciare sulla zona europea (soprattutto Champions League), chance già sprecata nell’ultimo fine settimana con il deludente pareggio contro il Genoa. In casa rossonera si procede sempre con un passo avanti e uno indietro, troppi dubbi tecnico-tattici e un ambiente che forse in questo momento non è dei più sereni, in più ci si stanno mettendo anche gli infortuni.

Scenario di classifica ovviamente diverso per il Verona, che è tornato a vincere a Parma e ha festeggiato tre punti di fondamentale importanza: per il momento l’Hellas è riuscito a uscire dalla zona retrocessione e guarda con maggiore fiducia il futuro, su questo campo ha già battuto il Napoli (anche se era agosto) e dunque ci crede, pronto a fare un ulteriore passo avanti. Stabiliremo tra poco quello che succederà al Bentegodi, nel frattempo come già detto dobbiamo ipotizzare in che modo le due squadre potrebbero essere schierate in campo e quindi andiamo subito a leggere le probabili formazioni Verona Milan.

QUOTE E PRONOSTICO VERONA MILAN

Secondo il pronostico dell’agenzia Snai, che analizziamo a margine delle probabili formazioni Verona Milan, i rossoneri restano favoriti al Bentegodi perché la quota posta sul segno 2 per la loro vittoria corrisponde a 1,60 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 1 che regola il successo del Verona porta in dote una vincita che ammonta a 5,50 volte l’importo investito e infine il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,90 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

LE MOSSE DI ZANETTI

Paolo Zanetti pensa, nelle probabili formazioni Verona Milan, al 3-5-2 e i nodi più complicati da sciogliere sono quelli relativi all’attacco: le indiscrezioni della vigilia ci dicono che i due favoriti per essere titolari sono Rocha Livramento e Amin Sarr, ma Mosquera ha segnato al Tardini e Tengstedt è il principale realizzatore dell’Hellas, dunque almeno uno dei due potrebbe essere in campo. Per il resto, il Verona che affronterà il Milan sembra già fatto: in porta naturalmente giocherà Montipò, che sarà protetto da una linea difensiva nella quale agiranno Dawidowicz, Diego Coppola e il classe 2003 Ghilardi, che dovrebbe essere preferito a Magnani e Daniliuc.

A centrocampo manca sempre Harroui: Zanetti dunque pensa a una zona mediana in cui Belahyane, che sarà osservato speciale piacendo parecchio al Milan (e non solo) e potrebbe essere alle ultime partite con il Verona agirà da regista, mentre le due mezzali saranno Suslov e Duda; per quanto riguarda le corsie laterali, Lazovic sarà chiamato ad un lavoro da fluidificante al pari di Tchatchoua, ma è verosimile pensare che l’Hellas sarà più sbilanciato a sinistra e, in questo senso, attenzione alla candidatura dell’esperto Faraoni che potrebbe prendersi una maglia da titolare, lo vedremo comunque tra qualche ora.

I DUBBI DI FONSECA

Abbiamo detto degli infortuni in casa rossonera, per le probabili formazioni Verona Milan bisogna registrare gli stop di Okafor e Loftus-Cheek oltre a quello di Musah, con Pulisic sempre ai box. Paulo Fonseca dunque dovrebbe cambiare modulo, tornando a quel 4-4-2 che aveva già proposto all’inizio della stagione e che male non aveva fatto: secondo questo schema si gioca con Morata e Abraham che formano la coppia offensiva, sugli esterni invece correranno Chukwueze e Rafael Leao e dunque nei fatti lo schema del Milan è un 4-2-4, nel quale però i due laterali si dovranno sacrificare parecchio.

Allo stesso modo sarà fondamentale il filtro che arriverà nel settore nevralgico del campo, dove per forza di cose giocheranno Youssouf Fofana e Reijnders; per quanto riguarda la difesa, possibile un’altra panchina per Theo Hernandez (a questo punto la situazione è da capire) con Alex Jimenez pronto a fare il titolare come già contro il Genoa (con buoni risultati), a destra ci sarà Emerson Royal mentre a protezione di Maignan ci sono i soliti ballottaggi aperti, con Thiaw e Gabbia che appaiono comunque favoriti sulla concorrenza per iniziare la partita del Bentegodi, pensando magari a qualche staffetta nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: IL TABELLINO

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, D. Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Suslov, Belahyane, Duda, Lazovic; Rocha Livramento, Tengstedt. Allenatore: Paolo Zanetti

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, A. Jimenez; Chukwueze, Y. Fofana, Reijnders, Rafael Leao; Abraham, Morata. Allenatore: Paulo Fonseca