PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI: DOPPIO DEBUTTO AL BENTEGODI

Alla prima giornata di Serie A è sempre intrigante quando si affrontano due allenatori entrambi al debutto su una nuova panchina, le probabili formazioni di Verona Napoli che ci attende oggi pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentegodi avranno quindi un sapore speciale. L’Hellas Verona arriva da una salvezza che è stata una sorta di miracolo sportivo se si considerano le difficoltà della società scaligera fuori dal campo, adesso il nuovo tecnico è Paolo Zanetti e l’auspicio è quello di continuare a lavorare bene e se possibile con minori affanni, sotto tutti i punti di vista.

Di affanni nella scorsa stagione è diventato fin troppo esperto il Napoli, che da campione d’Italia si è ritrovato decimo, fuori dalle Coppe europee e costretto a debuttare già nei turni preliminari in Coppa Italia. Questa dunque a stretto rigore non sarebbe la prima volta ufficiale di Antonio Conte, tuttavia è chiaro che il campionato ha la priorità assoluta e i partenopei con un allenatore così prestigioso puntano a tornare protagonisti di spicco della Serie A. Tutto questo premesso, adesso è fondamentale scoprire cosa ci riserveranno le probabili formazioni di Verona Napoli.

PROVIAMO A SCOPRIRE PRONOSTICI E QUOTE

Prima però ecco la solita pausa dalle probabili formazioni di Verona Napoli per dare spazio alle quote dell’agenzia Snai circa il pronostico. Gli ospiti partenopei sono nettamente favoriti e il segno 2 è proposto a 1,75, mentre già per il pareggio si salirebbe a quota 3,65 sul segno X e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 1 se il Verona facesse esultare il Bentegodi.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

QUALI TITOLARI PER ZANETTI?

Le probabili formazioni di Verona Napoli vedranno Paolo Zanetti, nuovo allenatore dell’Hellas, intenzionato a proporci un modulo 4-2-3-1 con Montipò sicuramente titolare in porta, essendo già stato nella scorsa stagione un punto di forza scaligero. Davanti a lui una difesa a quattro formata da Tchatchoua a destra, Dawidowicz e Coppola centrali mentre Frese e Okou potrebbero essere in ballottaggio a sinistra; nel cuore della mediana ecco la coppia formata da Serdar e Duda, mentre il reparto offensivo del Verona si aprirà con la trequarti che dovrebbe vedere titolari Suslov a destra, Harroui trequartista centrale e Lazovic al sinistra, a sostegno del centravanti che sarà uno tra Tengstedt e Mosquera.

ECCO CHI DOVREBBE SCHIERARE CONTE

Antonio Conte invece nelle probabili formazioni di Verona Napoli dovrebbe avere come modulo di riferimento il 3-4-3 con Rrahmani, il nuovo acquisto Buongiorno perno centrale e Olivera titolari nella difesa a tre davanti al portiere Meret; ecco poi a centrocampo l’avanzamento di Di Lorenzo per aprire da destra il quartetto con Zambo Anguissa e Lobotka nel cuore della mediana del Napoli e il nuovo acquisto Spinazzola evidentemente a sinistra. Infine in attacco i partenopei dovrebbero fare i conti con una situazione ancora da “lavori in corso” sul mercato e allora indichiamo il tridente con Politano a destra, Raspadori in posizione centrale e Kvaratskhelia naturalmente a sinistra, sirene permettendo.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI: IL TABELLINO

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

NAPOLI (3-4-3): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Conte.