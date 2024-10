Javier Martinez, chi è la mamma Fortuna: le toccanti parole del figlio al Grande Fratello 2024

Nella vita di Javier Martinez nel 2007 è avvenuto un fatto che ha segnato per sempre l’esistenza del pallavolista argentino, impegnato ora nella casa del Grande Fratello 2024 dove sta provando a farsi largo tra un’esperienza e l’altra. Nel 2007 è morta la mamma di Javier Martinez, la signora Fortuna, un episodio che ha segnato per sempre e travolto l’argentino, che questa sera nella casa più spiata d’Italia entrerà maggiormente nel dettaglio del racconto e si lascerà andare a delle confessioni a cuore aperto sulla sua famiglia: “Mia madre è venuta a mancare ma mio padre è ancora troppo innamorato di lei; ha provato ad accompagnarsi ad un’altra donna, ma non ci riesce” ha confessato il concorrente del Grande Fratello 2024.

Enzo Paolo Turchi lascia il Grande fratello 2024?/ In crisi nella Casa, Carmen Russo concorrente la cura…

Una tragedia che ha segnato anche la vita del padre di Javier Martinez, rimasto senza la sua dolce metà e che da quel momento non è mai riuscito del tutto a ritrovare la felicità al suo fianco.

Javier Martinez e la tragica morte della mamma Fortuna: “Non si accetta così”

Salutare prematuramente la madre per Javier Martinez è stata una tragedia senza precedenti, il concorrente del Grande Fratello ha ricordato con grande dolore la grave perdita che gli è capitata nella vita: “Quando una persona che ami va via così per una malattia non riesci ad accettarlo” ha confessato il pallavolista argentino che è pronto ora a soffermarsi ancora di più sul tragico avvenimento che lo ha segnato per sempre.

Eleonora Puglia: chi è l'ex fidanzata di Iago Garcia/ "Era una relazione molto passionale"

Riguardo al lutto della mamma, Javier Martinez ha inoltre svelato il suo modo di affrontare nella vita le difficoltà: “Io le affronto, è questo il mio modo di vedere le cose, scelgo di affrontare le cose” ha detto il pallavolista nella casa del Grande Fratello confidandosi con alcuni compagni di gioco.